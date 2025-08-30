Vali Çiçek, 'Kayseri, milli duygular ve memleket meselelerinde duyarlı bir şehir'

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle tören düzenlendi. Tören sonrasında açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Gerçekten Kayseri'de milli bayramlar bambaşka bir coşkuyla kutlanıyor. Her 30 Ağustos, 29 Ekim'de Kayseri Türk bayraklarıyla donatılıyor ve halkımız çok büyük bir teveccüh gösteriyor. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün halkımızla el ele, birlikte, beraberce, coşkuyla 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 103. yıl dönümünü kutladık. Bu akşam da Taş Mektebi'nin bahçesinde, o Kurtuluş Savaşı'nda cepheye gidip de geri dönmeyen öğrencilerin olduğu Taş Mektep, bahçesinde, tarihin izleri altında Cumhuriyet resepsiyonumuzu gerçekleştireceğiz ve tüm halkımızla beraber olacağız. Kayseri'de gerçekten 30 Ağustos'ları kutlamak başka bir şey. Çünkü Kayseri, özellikle milli duygular açısından, memleket meselelerinde duyarlılığı çok yüksek bir memleket. Ve özellikle Türkiye'nin sigorta şehirlerinden birisi. Dolayısıyla şehrimizde 30 Ağustos'u kutladığımızda çocuklarımız, gençlerimiz, kazandaşlarımız, sivil toplumumuz çok büyük bir ilgi gösteriyor” diye konuştu.

‘EN GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ DÖNEMLERDE BİLE ASLA SOYKIRIM YAPMADIK’

Vali Çiçek, “Bizler Malazgirt'e Sultan Alparslan'la girdiğimiz andan itibaren çok büyük medeniyetler kurduk. Bazen zorluklar da yaşadık. Ancak daha sonrasında çıktığımız yolda üç kıtaya hükmettiğimiz dönemler oldu. Zaferden zafere koştuğumuz anlar oldu. Fakat bu zaferlerimizden sonra dünyaya adalet, nizam, huzur götürdüğümüz dönemlerde güçlüydük. Kazanandık. Ancak en güçlü olduğumuz dönemlerde bile millet olarak asla soykırım yapmadık. Asla katliamlar yapmadık. Biz hep huzur, adalet götürdük. Yüzyıllarca hükmettiğimiz, idare ettiğimiz yerlerde ne dillerine ne dinlerine karıştık. Ama bugün görüyoruz ki gücünden kibirlenerek dünyada soykırımlar olmakta. Bizim milletimizin tarihinde böyle bir şey yok. Katliamı bilmeyiz. Ancak ne zaman ki karanlık günler gelmeye başladı bizim açımızdan tarihimizde, yenilgiler başladığında en karanlık zaman olan 30 Ağustos'tan önce işgal altında girdiğimizde Afyonkarahisar, İzmir, Gözbebeğimiz İstanbul işgal altındayken yine milletimiz kendi içerisinden bir lider çıkardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bütün karanlıklar yıkıldı, ışık oldu. Tekrar dünyaya Kayseri’den haykırıyoruz. Biz adalet, huzur peşinde koşan bir milletiz. Kayseri’nin çocukları, Kayseri’nin gençleri güçlerine güç katacaklar, uyanık olacaklar. Spor, sanat, ilim yuvalarını dolduracaklar” şeklinde konuştu.