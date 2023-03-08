Vali Çiçek, 'Kayseri'nin deprem bölgesi olması için talepte bulunduk'

 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'de 5,5 üzeri bir deprem beklemediklerini ifade ederken, Kayseri'nin deprem bölgesi olması yönünde talepte bulunduklarını söyledi. 

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  • 08.03.2023 08:03
  • Güncelleme: 08.03.2023 08:03
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Vali Çiçek, 'Kayseri'nin deprem bölgesi olması için talepte bulunduk'

AFAD verilerine göre Kayseri’nin İncesu ilçesi merkezli saat 14:47’de 4.7 ve Hacılar merkezli 14:48’de ise 4.4 şiddetinde ikinci deprem meydana geldi. Bu depremlerden 5 dakika sonra saat 14:53'de ise İncesu’da 4,3 şiddetinde, saat 15:15’de ise İncesu merkezli 3,8 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Depremler kentin birçok yerinde hissedildi.

Bugün yaşanan depremlerde can ve mal kaybının yaşanmadığını dile getiren Vali Çicek, "Bugün ilimizde 3 deprem meydana geldi. bu depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Bu depremlerden sonra özellikle kamuoyu ve sosyal medyada yeni bir deprem mi olacak veya bir takım sosyal medya paylaşımlarında Kayseri'de yeni bir deprem beklentisi var gibi algı oluşturulmaya çalışıldığı görülmüştür. Özellikle bizler bilimsel verilere göre hareket etmek durumundayız devletimizin verilerine, bilgilerine inanmak durumundayız. Bu konu ile ilgili özellikle birkaç gündür deprem olan Saraycık, Karpuzsekisi, İncesu, Hacılar bölgesi zaten bizim beklediğimiz üniversitelerde ki bilim adamlarımızın, hocalarımızın beklediği ve 5,5 üzerinde bir deprem üretmesini beklemediğimiz depremler. Aslında olan depremler enerjinin azaldığı, aslında olumsuz olarak değerlendirilmeyen daha büyük olabilecek depremlerin önüne geçen enerji boşalmasını sağlayan depremlerdir. Dolayısıyla şunu özellikle söyleyeyim biz deprem olan bölgelerde 5,5 üzerinde bir deprem beklemiyoruz özellikle bu konuda uzman arkadaşlarımızın hocalarımızın bize verdiği bilgi bu noktada" şekilde konuştu. 

Vali Gökmen Çiçek ayrıca, Kayseri'nin deprem bölgesi sayılması için başvuruda bulunduklarını söyledi. Vali Çiçek, "Kayseri'nin deprem bölgesi olması için talepte bulunduk. Şuan için değerlendiriliyor" dedi.

1ha

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