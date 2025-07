Vali Çiçek: 'Kayseri'nin her yerinde olacağız dedik ve her yerindeyiz'

Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında 58. ERVA Spor Okulu; Melikgazi Belediyesi Mimarsinan ERVA Spor Kulübü’nün açılış törenine gerçekleştirildi. Törene Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Garnizon Komutanı Hasan Volkan Güleryüz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, il müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Vali Çiçek: "Erva Spor Okulu’nu açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. "Kayseri'nin her yerinde olacağız" dedik ve her yerinde olmaya başladık. Bazen sizlerle konuşurken, sizler bana soru sorduğunuzda bir zorlanma yaşıyorum. Belki de dünyanın en güzel zorlanmasıdır bu: tekrara düşme korkusu. Çünkü 57 seferdir sizlerle röportaj yaparken aynı şeyleri söylüyorum. Çünkü derdimiz aynı. Derdim, 57. seferki Erva Spor Okulu açılışında aynı olduğu gibi, 58. de de aynı. Derdimiz şu: Gençlerimizi yalnız bırakmamak. Onlara kurulan tuzakları alt üst etmek. Onların her birisini spor salonlarında, sanat salonlarında olduğunu görmek, madalyalar getirdiğini görmek ve onların yalnız olmadıklarını onlara hissettirmek. Bizim böyle bir derdimiz var. Bazen soruyorlar, ona gerçekten üzülüyorum: "Erva ne, nereden çıktı?" çok basit arkadaşlar. Erva, Kayseri'nin kendi projesi. Erdemlerimizle Varız"ın kısaltmasını anlatmakta yoruluyorum. "Erdemlerimizle Varız" diye öğretmenlerimizin bulduğu bir isim. Kayserili öğretmenlerimiz dediler ki: "Sayın Valim, biz burada hem erdemleri öğretiyoruz hem de çocuklarımıza tarih anlatıyoruz, kültürümüzü anlatıyoruz. ‘Erdemlerimizle Varız’ diyelim mi ?" Dedik muhteşem bir isim. Hocalarımızı tebrik ediyorum. Bazen bunun arkasında başka bir şey arayarak konuşanlar o kadar beni şaşırtıyor ki. Bazen birisi şey yapıyor: "Bu nedir" spor yapıyorlar 16 bin çocuk spor yapıyorlar bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Ticaret odamız, sanayi odamız, belediyemiz, valiliğimiz, emniyetimiz, valiliğimiz, her birimiz. Biz bu kadar alçak insanlar mıyız ? Biz, çocuklarımıza istiyoruz ki spor verdirelim, spor yaptıralım. Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ediyorum. Bakın, burayı Bazen yenisini yapmak daha zor. Bana söyledi: "Sayın Valim, en yenisini isterseniz yapayım. Bu projeye inanıyorum. Bu çocuklara inanıyorum." dedi. Ama istiyoruz ki atıl binaları hep beraber hayata geçirelim. Burada 2 ay oldu. Belki de arkadaşlarımız gece gündüz burada çalışıyorlar. Burada sürekli emek var. Bakın içeride velilerimiz için bir yer var, kütüphane var. Gençlik Merkezi şeklinde de yaptı aynı zamanda. Burada çok isterdim, valilik olarak da burada emeğimizin olduğunu söylemek. Ama buradaki emek tamamen Melikgazi Belediyemizin yapıp tabelasını Erva açıp size, bize, bizim gençlerimize "alın" dediği bir yatırım bu. Ben Mustafa Palancıoğlu’na gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ekibini kutluyorum. Öyle bir inanmışlar ki buna. Mustafa Palancıoğlu’nu tebrik ediyorum. Sadece bu projeyle, burasıyla ilgili değil, en başından itibaren inandı. Bakın arkadaşlar sizin aracılığınızla şunu özetle söylüyorum: Ne derse desinler, ben en ücra yerde olsa bile hiçbir gencimizi yalnız bırakmayacağım. Bırakmayacağız, bırakamayız. Ve şunu söylüyorlar; biz sürekli çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız deyince Bunu sadece dijital bağımlılık için değil, bunun sadece zehirle mücadele için değil biz aynı zamanda çocuklarımızın sağlıklı olmaları için de yanlarında olacağız. Derslerinde koçluk da vereceğiz ve şunu söyleyeyim: Kayseri'de suç oranlarını darmadağın ediyoruz. Bakın, ben şeffaf bir adamım. Şeffaf olarak da söylerim. Bakın, hırsızlıkta, cinayette, uyuşturucuda gerçekten harikalar yapmaya çalışıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi Erva Spor Okulları projesi, öncesinde bir ön alma projesi. Çocuklarımız bu bataklığın içine girdikten sonra kurtarmak için uğraşmak yerine, önden bir seferberlik adeta başlatmış durumda Kayseri Valiliği himayesinde, Gençlik Spor Müdürlüğümüz, müdürlüklerimiz, belediyelerimiz. Dolayısıyla adeta seferberlik şeklinde savaşmaya devam edeceğiz. Kötülerle, alçaklarla, gençlerimizi zehirlemek isteyenlere vallahi billahi gün yüzü göstermeyeceğiz. Çünkü derdimiz var. Hiçbir çocuğumuzu kaybedemeyiz. Bunun için mücadele ediyoruz ve bunun için de hepinizin bildiği gibi yakın zaman önce, az önce Mustafa Palancıoğlu Başkan dedi ki: "Sayın Valim, hep beraber Yeşilay Rehabilitasyon Hastanesi yaptık. Türkiye'nin en büyüğünü, hem planlısını, en iyisini yaptık." Diyor ki birisi bugün diyor: "En büyüğünü yaptığına göre en çok şey bizde." Ya bölgeye, Türkiye’ye hizmet ediyoruz. Biz sadece Kayseri’yi düşünmüyoruz. Türkiye'de çok önlerde falan değiliz arkadaşlar. Hatta nüfusumuza göre çok altlardayız. Ama bizim bir derdimiz var. Biz Kayseri dışındaki çocuklarımızı da düşünüyoruz. Kırşehir, Nevşehir, Çankırı, Kırıkkale, İstanbul'dan buraya gelen şu an 30 tane arkadaşımız tedavi oluyor. Bunun içerisinde İstanbul'dan gelenler var, Sinop'tan gelenler var, Amasya'dan gelenler var. Dolayısıyla bizim her söylediğimiz şeyi bazen böyle farklı şekilde algılamaları üzüyor bizi. Ama biz mücadeleye hep beraber devam edeceğiz. Ben bundan dolayı, tekrardan burasının emeğinden dolayı ya emeği değil, burayı yapan Melikgazi Belediyesi. Emek deyince, emeklerinden dolayı, desteklerinden dolayı Mustafa Başkan teşekkür edince sanki ben yaptım da sen biraz destek verdin gibi oluyor. Halbuki o bana desteklerinden dolayı teşekkür etse daha yerinde olur. Çünkü burayı Melikgazi Belediyesi yaptı, bizlere hediye etti" ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise: "Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Çünkü 58 tane Erva Spor Okulu'nu bütün kurumları motive ederek açmak gerçekten zor. Şimdi bu çocuklar yanımızda, aslında dışarıda olabilirdi. Farklı sosyal medya ortamında zaman geçiriyor olabilirdi, uğraş veriyor olabilirdi. Ama Sayın Valimizin motivasyonunda tüm kurumlar bu tür tesisleri açıyor ve mahalledeki çocuklar yanlış yerlere gitmiyor, sahipleniliyor. Burada, sağ olsun, Sayın Valimizin koordinasyonunda müftülüğümüz, milli eğitimimiz, gençlik sporumuz, emniyetimiz, kurumlar bu çocuklara ders veriyorlar. Bizler de sahip çıkıyoruz. Dolayısıyla Valimizin bu projesi için ben hem kendisine teşekkür ediyorum hem de şehirde bir huzuru, birlikteliği sağladığı için gerçekten çok güzel bir ortam oluşturdu. Sayın Valimize teşekkür ediyorum. İnşallah biz de bundan sonra bu Erva'yı daha da büyüterek, geliştirerek devam ettireceğiz. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.