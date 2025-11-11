Vali Çiçek, 'Kayseri'nin orman varlığı yüzde 6'dan yüzde 10'a çıktı'

Kayseri Valiliği öncülüğünde düzenlenen 11.11 Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa, STK Temsilcileri, il protokolü, vatandaşlar, öğrenciler katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Biz bu vatanı çok seviyoruz, topraklarımıza aşığız. Bu toprakların çorak durması içimizi yakıyor. Cumhurbaşkanımızın sözüyle zümrüt yeşili topraklara ulaşmak için mücadele etmek durumundayız. 10 yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti ağaçlandırmada yaptığı seferberlikle, ağaçlandırmada yaptığı artışla Avrupada birinci, dünyada dördüncü ülke oldu. Kayseri’nin orman varlığı yüzde 6’dan yüzde 10’a çıktı. Yüzde 70’e kadar bir artış var. Buna mecburuz, emeği geçen herkese teşekkürler” diye konuştu.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Şu anda kişi başına 18 metrekare yeşil alan düşüyor. Lafta değil uygulamada çevreciyiz. El ele vereceğiz, kurum ve kuruluşlarımızla çalışacağız. Daha yeşil bir Türkiye, daha yeşil bir Kayseri ve daha yeşil bir Kocasinan inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, “Ağaçlandırma ve yeşil dokunun artırılmasıyla ilgili söylenecek çok şey var. Bu konuda kitaplar dolusu sözler söylenebilir, bilgiler aktarılabilir. Hele ki geçtiğimiz yaz aylarında ciddi orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldığımız, önemli miktarda yeşil alanımızı kaybettiğimiz bir dönemin ardından; yeni bir ağaçlandırma seferberliği başlatmak, ağaç ve yeşil varlığımızı artırmak son derece kıymetli bir çalışmadır. Küresel iklim değişikliklerinin etkilerinin her geçen gün arttığı bir çağda, ağaçlandırmanın değeri ve önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Ancak bizim için, özellikle Kayseri ve Kocasinan özelinde, bu etkinliklerin bir başka anlamı daha var. Bugün burada, Bayramhacı’da yaptığımız etkinlik; daha önce Kuşçu’da gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma programlarının devamı niteliğindedir. Kuşçu’daki Yamula Barajı çevresinde başlatılan çalışmalar yalnızca Kuşçu ile sınırlı kalmayıp, Taşan, Çevril, Hırka gibi çevre mahallelerimizde de devam etmektedir. Bugün de Bayramhacı Gölü’nün hemen kıyısında yapılan bu ağaçlandırma çalışmalarıyla, Kayseri’de iki mavi alanın yanına yeni bir yeşil alan eklenmiş oluyor. Bu da şehrimiz adına oldukça değerli bir adımdır. Diliyorum ki, bugün dikilen bu fidanlar büyüsün, gelişsin, kocaman ağaçlara dönüşsün; Kayseri’mize güzellik ve değer katsın. Elbette bu işler bir anda olacak şeyler değil; emek, gayret ve sabır istiyor. Allah nasip ederse, bu fidanların büyüyüp yemyeşil bir ormana dönüştüğünü görmek hepimiz için büyük bir mutluluk olacaktır. Bu vesileyle, buradaki dikilen ağaçların, yemyeşil bir Kayseri’ye kalıcı bir miras bırakmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı da, “Kayseri genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına her geçen yıl yenilerini ekliyoruz. Bayramhacı Mahallesi bu yıl 49. turizm haftası kutlamalarına ev sahipliği yaparak turizm açısından ön plana çıktı. Bugün dikilecek fidanlarla birlikte Bayramhacı doğasıyla da ön plana çıkan bir yerleşim yeri haline gelecek. 2011 yılından bu yana birçok bölgede milyonlarca fidanı toprakla buluşturduk. Bu çalışmalar neticesinde Kayseri’nin orman varlığı yüzde 70 oranında arttı” dedi.

Program protokol üyelerinin öğrenci, öğretmen ve vatandaşlarla birlikte ağaçları toprakla buluşturmasıyla sona erdi.