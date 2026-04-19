Vali Çiçek, 'Kayseri olimpiyatlara ambargo koyacak'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Kayseri 8’nci Kitap Fuarı özel programına katılarak moderatör Halil İbrahim Öztürk’ün sorularını yanıtladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ERVA Spor Okulları’nın nasıl ortaya çıktığı hakkında açıklamalarda bulunarak, “Her mahalleye spor okulu açarak çocuklarımızın sporla buluşması, aynı zamanda değerler eğitimi verilmesi, sponsorluk sistemi, ücretsiz olması, her türlü kıyafetlerin de çocuklarımıza zimmetlenmiş olması. Çocuklarımızın aileleri hiçbir gruba bağlı olmayan, direkt devletimizin çatısı altında bu spor okuluna ilgi gösterirse biz de onlara gereken desteği verelim diye düşündük. İsmi ne olsun dedik? Dediler ki 'Sayın Valim burada sadece spor değil; kültür, tarih, değerler öğretilecek, erdemlerimiz öğretilecek'. 'Erdemlerimizle Varız' dedik, 'ERVA' nasıl olur? Bir öğretmenimizin teklifiydi, süper olur dedik, kulağımıza da hoş geldi, ERVA koyduk adını. Bazen Kayseradar’da da paylaşılınca 'Bu ERVA ne demek, acaba ERVA ne, yine ne oluyor çocuklarımıza?’ deniyor. ERVA Projesi; Kayseri Valiliği himayelerinde, öğretmenlerimizin ismini bulduğu 'Erdemlerimizle Varız'ın kısaltması. Arkasında Kayseri Valiliği'nin himayesi bulunan, hamileri STK'lar olan ama bizim yürütme kurulumuz tarafından yürütülen muhteşem bir proje. Bugün 16 binden fazla lisanslı öğrencisi, 66 spor okuluna ulaşmış ve 'her mahallede açacağız' sözünün arkasında durarak devam eden bir proje; hızla, çığ gibi de büyüyor. Avrupa şampiyonlukları, dünya şampiyonlukları, Türkiye ve Balkan madalyaları çok fazla gelmeye başladı. İddia ediyorum, çok kısa bir süre sonra bugünü hatırlayarak diyeceğiz ki: 'Olimpiyatlara Kayseri ambargo koyacak'. Tekvandoda, judoda, güreşte, boksta, 25 branşta Kayseri’den çok şimdiden dikkat çekmeye başladı ve hep Kayseri kazanıyor. Daha çok kazanacağız, daha başındayız” şeklinde konuştu.