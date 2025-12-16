Vali Çiçek, “Kayseri sanayi ve ticaret açısından ülkemizin önde gelen illerinden biridir”

İncesu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Teşekkül Heyeti Toplantısı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda Kayseri’nin sanayi ve üretim alanındaki konumuna dikkat çeken Vali Çiçek, “Kayserimizin değerli sanayici ve iş insanlarıyla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kayseri, girişimci ruhu, üretim kapasitesi ve çalışkan insan kaynağıyla sanayi ve ticaret açısından ülkemizin önde gelen illerinden biridir. İncesu OSB de bu potansiyelin önemli bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, OSB’nin mevcut durumu, devam eden çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler ele alındı. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

