Vali Çiçek: 'Kayseri, sporda marka olma yolunda devam ediyor'

Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında Mehmet İlgü Erva Spor Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından spor salonunun içi gezilerek sporcuların gösterisi izlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek: “Kayseri'de sessiz ama bambaşka bir dönüşüm yaşanıyor. 3-4 yıl sonra sadece Erva'yla da değil, bir sürü ayağıyla beraber Türkiye şampiyonalarında, olimpiyatlarda, Avrupa şampiyonalarında biz bugünün başarılarını almaya başlayacağız ve şu konuşulacak: "Neden Kayseri, sporda bu kadar başarılı?" Kayseri modelinden bahsedecekler. Kayseri'de neden bu kadar başarılı olduğundan bahsedecekler. Şu an Erva sporcuları Dubai'de bir yarışmaya çıkıyorlar. Muay Thai sporcularımız Dubai'deler. Normal şartlarda Dubai'ye sporcular eğer Erva Spor Okulu olmasaydı gidemezlerdi. Bunların masrafları, bunları oraya göndermek, onların takibi zordu. Ama şu an İncesu OSB Erva Spor Okulu'muzun öğrencileri Dubai'ye İncesu OSB tarafından gönderiliyor, yarışmaya çıkarılıyor, bütün akreditasyonu yapılıyor ve geri getiriliyor. Böyle bir imkan da var. Dolayısıyla biz sessiz ama gerçekten Kayseri'de gelecekte çok önemli bir kırılma noktası olan sporla ilgili bir an yaşıyoruz. Bunu ileride konuşacağız. Her şampiyonu duyurmamız lazım çünkü çok fazla şampiyonumuz oluşmaya başladı ve 3-4 yıl sonra da Kayseri modelinin niçin bu kadar başarılı olduğunu konuşacağız. Dolayısıyla Kayseri sadece salon sporlarında değil, takım sporlarında ve kış sporlarında bir marka olma yolunda da devam ediyor” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ CINGI: ‘KAYSERİ AVRUPA SPOR KENTİ HALİNE GELDİ’

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise her mekanın bir eğitim yuvası olduğunu belirterek: “Kayseri asırlardır bir ticaret şehri, sonradan bir sanayi şehri olarak bilinirken, Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu muhteşem tesisler, bakanlığımızın şehrimizin birçok yerinde oluşturmuş olduğu harika tesislerle artık Avrupa Spor Kenti haline geldi. Spor yapan, sporu teşvik eden çok sayıda kurumsal yapımız oluştu. Dağ sporlarından su sporlarına, dövüş sporlarından salon sporlarına varıncaya kadar altyapımız çok iyi ama önemli olan bu altyapıyı değerlendirip dünya çapında sporcular yetiştireceğimiz o insan boyutunu harekete geçirmek. O da Erva Spor Okulları marifetiyle çok güzel bir noktaya geldi” şeklinde konuştu.

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ YÜKSEL: ‘ERVA’DA İYİ SPORCULAR YETİŞECEK’

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Yener Yüksel de organizasyonu çok beğendiğini belirterek: “Gayet güzel, bu organizasyonu çok beğendim. Benim sporum judo. Judo da bu branş olarak burada açıldı. Ona da çok memnun oldum. İnşallah iyi sporcular yetişecek” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da açılışın hayırlara vesile olmasını dileyerek: “Dayanışma içerisinde Spor A.Ş.'mizde, Erva okullarımız bu çalışmaları yapıyor. Her semtte olması, her mahalleye yayılıyor olması da ayrıca bir zenginlik katıyor” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN OKANDAN: ‘60’INCIYI AŞMIŞ OLMAYI HAYAL ETMEDİK’

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da: “"rdemlerimizle varız" dedik. Erva'nın ilkinde masadaydık. O gün Sayın Valimiz "Erdemlerimizle varız ve hadi bir 10 dakika düşünün, adı ne olsun?" dediğinde "Erva" dedik. O masadaydık, o birinciye şahit olduk. O gün bile dedi ki "bir hafta sonra bu işi hayata geçireceğiz." Hakikaten şu anda 60’ıncıyı aşmış olmayı hayal etmedik ama inanıyorum ki bu daha da hayal edemeyeceğimiz noktalara gidecek. Bizleri en çok gururlandıran bu gençlerin yarın vatanı, milleti, devleti için gerçekten muhafaza ve müdafaada en ön safta yer alacağından zerre şüphemiz yok” diye konuştu.

Hayırsever Mehmet İlgü de Vali Gökmen Çiçek’e katkılarından dolayı teşekkürlerini sunarak şunları söyledi: “Bugün benim için, şahsım ve ailem için mutlu bir gün. Teşekkür ediyorum. Gençleri gördükçe mutluluk duyuyorum. İnşallah şehrimize faydalı olacak.”