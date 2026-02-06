Vali Çiçek, “Kayseri’ye sevdalanmıştık ama depremde kara sevdalı olduk”   

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek 6 Şubat Depremleri anma etkinliği ve akredite olan ekiplere arma takma programında açıklamalarda bulundu. Vali Çiçek, Kayseri’nin zor günlerde birlik olduğunu vurgulayarak, “Kayseri yağmur olup yağmıştı. Her yere yetişmeye çalışıyordu. Kahramanmaraş Kayseri’nin tabiki sevdalısı. Nerede acı varsa Kayseri oraya koşmaya çalışıyordu. İşte Kayseri Valisi olmak başka bir şeydir. Hep söylüyorum; Kayseri’ye sevdalanmıştık ama depremde kara sevdalı olduk. Çünkü şehrimiz her yere koşuyordu. Millet nasıl olunur, nasıl birlik olunur, nasıl beraber olunur, nasıl felakete karşı savaşılır bu millet sadece bize değil dünyaya gösterdi. 3 yıl önce bugün iman ettim bu millet asla yıkılmaz, dağılmaz, çaresiz olmaz. Çünkü bu milletin fertleri kendisi için, ailesi için değil koskoca milleti için yaşıyor” diye konuştu.