Vali Çiçek, 'Kayserili çocukların Türkiye'nin geleceğine damga vurması için el ele büyük bir mücadele veriyoruz'

Kayseri’de Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu’nda 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ara tatili kapsamında karne dağıtım programı düzenlendi. Programa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Bilgehan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, öğretmenler ve veliler katıldı. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayserili çocukların Türkiye’nin geleceğine damga vurması için hep birlikte büyük bir mücadele verdiklerini vurgulayarak, “322 bin öğrenci, 23 bin öğretmenle birçok il nüfusundan daha fazla öğrencimiz var. Biz yine burada okulun başlangıç töreninde, açılış töreninde kazasız belasız başlaması dileğiyle hep beraber dua etmiştik. Çok şükür ilk dönemi bir acı, keder yaşamadan bugün tamamlıyoruz. Öğrencilerimiz mutlu bir şekilde karnelerini aldılar, 15 günlük bir tatile çıkıyorlar. Geçen sene Kayseri Milli Eğitim’de önemli başarılara imza attı. Özellikle LGS sınavlarında 18 tane full sorulara cevap veren öğrencimiz vardı. Üniversite sınavlarında bir 2’incimiz, bir 29’uncumuz vardı. Yine TÜBİTAK’ın değerlendirmelerinde Kayserili öğrenciler bütün başarılara adeta imza attılar. Geçen sene Milli Eğitim Bakanlığı MEB Robot Yarışması 10 bin dışarıdan gelen öğrencinin katılımıyla ilimizde yapıldı. Yine bu sene de başarılarla dolu bir yıla açılış törenleriyle beraber başlamış olduk ve şu an ilk dönemi tamamlıyoruz. Öğrencilerimiz girdikleri sınavlarda bizleri gururlandıracak. Ama her şeyden önemlisi onlar bizim değerlerimizi, kültürümüzü, milletimizin ahlakıyla ahlaklanarak bu milleti her yerde temsil edecekler.

Öğretmenlerimiz insanüstü bir gayretle çalışıyor. Milli Eğitim’imiz dur durak bilmeden okul okul, ilçe ilçe, köy köy geziyor. Biz şanslı bir iliz; yerel yöneticiler, kamu idarecileri, kaymakamlarımız el ele eğitim için her şeyi ortaya koyuyorlar. Ve dolayısıyla hiçbirimizin ayrısı gayrısı olmadan Kayseri eğitiminin, Kayserili çocukların Türkiye’nin geleceğine damga vurması, Türkiye’nin geleceğinde parlaması için el ele büyük bir mücadele veriyoruz. Başarı varsa hepimizin, eğer bir başarısızlık bir hüzün varsa o da bizim. Dolayısıyla sizler bu milletin geleceğisiniz. Evlatlarınız sadece sizlerin evlatları değil, koskoca Türk milletinin evladı, Türk milletinin geleceği. O yüzden evlatlarınızla ilişkilerinizde sadece kendi yavrunuz değil bir milletin geleceği olarak değerlendirmenizi hassaten rica ediyorum. Bu tatil döneminde çocuklarımız hem dinlenerek hem de kitaplarıyla dolu bir dünyayı 15 gün evlerine alarak ama aynı zamanda maçlar yaparak, futbol oynayarak, basketbol oynayarak, şehrin her yerini dolaşarak geçirmesini özellikle istiyorum. 15 tatil sonrası yine aynı coşkuyla sıraları doldurmalarını bekliyorum” şeklinde konuştu.

‘TATİL DÖNEMİNDE ERCİYES’İ UNUTMAYIN DİYORUM’

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’da, tatil döneminde öğrencileri Erciyes Kayak Merkezi’ne davet ederek, “Eğitim - Öğretim yılının yarısını sona erdirmiş bulunuyoruz. Yavrularımıza başarılar diliyoruz. 15 gün eğlenecekler, dinlenecekler, keyifli bir şekilde daha dinç ve daha dinamik olarak 2. döneme başlayacaklar. Ben bu tatil döneminde gezin, Ercilyes’i unutmayın, kayak merkezine sizleri bekliyoruz diyorum. Yavrularımıza başarılar diliyor, ailelerine selamlarımızı iletmelerini de buradan tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.