Vali Çiçek: “Kayserimiz tarımda yeni bir döneme giriyor”

Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi, Kayseri Valiliği ve Kayseri Ticaret Borsası öncülüğünde hayata geçirilmiştir. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Organize Tarım Bölgesinin 35 bin ton yıllık üretim hedefi olduğunu belirterek, “Kayserimiz tarımda yeni bir döneme giriyor. Valiliğimiz koordinasyonunda ve Kayseri Ticaret Borsası öncülüğünde hayata geçirilen Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi, şehrimizin tarımsal dönüşümünün simgesi oluyor. Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesinin 1 milyon 237 bin metrekare dev üretim alanı, 65°C’ye ulaşan jeotermal kaynak ile 12 ay kesintisiz ve sürdürülebilir üretim, güçlenen enerji altyapısı, 6’ncı ve 7’nci kuyular tamamlandı, 8’inci ve 9’uncu kuyu çalışmaları hızla sürüyor, 5 milyar TL yatırım, bin 500 kişiye istihdam (özellikle yüzde 70 oran ile kadın emeği üretimin merkezinde), 35 bin ton yıllık üretim hedefi, 3 milyar TL katma değer ve 35 milyon dolar ihracat potansiyeli var.

Kayseri artık sadece sanayi ve ticarette değil, tarımda da güçlü bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Toprağın gücü, enerjinin verimi ve emeğin değeri Kayseri’de buluşuyor” açıklamalarında bulundu.