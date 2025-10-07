Vali Çiçek, kaza yerinde ekiplere destek verdi
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında ekiplere destek vererek yaralı hakkında bilgiler aldı.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen bir trafik kazasına denk geldi. Aracını durdurarak olay yerine inen Vali Çiçek, ekiplerin müdahale çalışmalarına destek verdi.
Kazada yaralanan vatandaşın durumu hakkında bilgi alan Çiçek, sağlık görevlileri ve güvenlik ekiplerine kolaylıklar dileyerek olay yerinden ayrıldı.