Vali Çiçek, kaza yerinde ekiplere destek verdi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında ekiplere destek vererek yaralı hakkında bilgiler aldı.

Vali Çiçek, kaza yerinde ekiplere destek verdi

Kayseri Valisi  Gökmen Çiçek, Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen bir trafik kazasına denk geldi. Aracını durdurarak olay yerine inen Vali Çiçek, ekiplerin müdahale çalışmalarına destek verdi. 
Kazada yaralanan vatandaşın durumu hakkında bilgi alan Çiçek, sağlık görevlileri ve güvenlik ekiplerine kolaylıklar dileyerek olay yerinden ayrıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Enerji İçeceğinin Zararları: İngiltere'de Yasaklandı
Enerji İçeceğinin Zararları: İngiltere'de Yasaklandı
Af tüfeği ile cinayetten yargılanan şahsa müebbet artı 2.5 yıl hapis
Af tüfeği ile cinayetten yargılanan şahsa müebbet artı 2.5 yıl hapis
Seyyar satıcılarla zabıta arasında gerilim: 'Oğluma şiddet uyguladılar, malıma el koydular'
Seyyar satıcılarla zabıta arasında gerilim: “Oğluma şiddet uyguladılar, malıma el koydular”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ortak alfabe konusunda Türkiye ilk adımı atıyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ortak alfabe konusunda Türkiye ilk adımı atıyor”
Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nde 55 ayda 2 milyar TL'lik hibe sağlandı
Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nde 55 ayda 2 milyar TL'lik hibe sağlandı
FETÖ/PDY üyesi 2 kişi yakalandı
FETÖ/PDY üyesi 2 kişi yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!