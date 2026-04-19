  • Vali Çiçek, 'Kitap Fuarı 1 milyon ziyaretçiyi kesinlikle aşacak'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Kitap Fuarı'nın 3'üncü gününde yaptığı açıklamada, 'Aileler pazar günü çocuklarıyla beraber hem bir aile birlikteliği içerisinde hem de çocuklarına kitap seçerken mutluluklarını görmek beni çok mutlu ediyor. Kayseri Kitap Fuarı Türkiye'de adından söz ettiriyor. 1 milyon ziyaretçiyi kesinlikle aşacak' dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Sun Fuarcılık tarafından KayseRadar medya sponsorluğunda Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen 8’inci Kayseri Kitap Fuarı, 3’üncü gününde kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kitap Fuarı’nda hafta sonu yoğunluğu olduğunu belirterek ziyaretçi sayısının 12 milyon kişiyi aşacağını ifade etti. Vali Çiçek, “Gerçekten tıklım tıklım. Kayseri’nin gençleri, çocukları kitapla, kitap kokularıyla haşır neşir olmak için fuarlara akın ediyorlar. Onların mutluluğunu görmek çok mutluluk verici. Türkiye’nin gençleri, Kayseri’nin çocukları kitap fuarlarına, sanat salonlarına, spor salonlarına yakışıyorlar. Özellikle Kayseri’deki kitaba olan ilgi beni çok mutlu ediyor. Aileler pazar günü çocuklarıyla beraber hem bir aile birlikteliği içerisinde hem de çocuklarına kitap seçerken mutluluklarını görmek beni çok mutlu ediyor. Kayseri Kitap Fuarı Türkiye’de adından söz ettiriyor. 1 milyon ziyaretçiyi kesinlikle aşacak. Geçen seneden önceki sene 2 milyonu geçmişti. Ben şunu özellikle söylemek istiyorum: Hiçbir çocuğumuzu ihmal etmeye hakkımız yok ve hiçbir çocuğumuzu kaybetmeyeceğiz. Bitin çocuklarımızla her ortamda beraber olacağız. Kitap Fuarı’nda beraber olacağız, spor salonlarında beraber olacağız, maçlarda beraber olacağız, satan sergilerinde beraber olacağız hep onlarla olacağız. Kayseri’nin çocukları ülkemiz için çok önemli işler yapacak ve bu ülkenin sigortasılar” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas Yenidoğan'da minibüs 6 metre yükseklikten devrildi: 1 yaralı
Talas Yenidoğan'da minibüs 6 metre yükseklikten devrildi: 1 yaralı
Kayseri'de alkollü mekanlara bağlı sürücü kazaları artıyor
Kayseri'de alkollü mekanlara bağlı sürücü kazaları artıyor
Erciyes 38 FK'da Şampiyonluk Hedefi: 'Kupayı Kayseri'ye Getireceğiz'
Erciyes 38 FK’da Şampiyonluk Hedefi: 'Kupayı Kayseri’ye Getireceğiz'
Sokak hayvanları için beş yıldızlı barınak: Türkiye'ye örnek oldu
Sokak hayvanları için beş yıldızlı barınak: Türkiye'ye örnek oldu
Sarımsaklı Mesire Alanı yeni yüzüyle ziyarete açıldı
Sarımsaklı Mesire Alanı yeni yüzüyle ziyarete açıldı
Yahyalı Kocaçay Deresi'nde debi yükseldi
Yahyalı Kocaçay Deresi’nde debi yükseldi
