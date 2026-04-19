Vali Çiçek, 'Kitap Fuarı 1 milyon ziyaretçiyi kesinlikle aşacak'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Sun Fuarcılık tarafından KayseRadar medya sponsorluğunda Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen 8’inci Kayseri Kitap Fuarı, 3’üncü gününde kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kitap Fuarı’nda hafta sonu yoğunluğu olduğunu belirterek ziyaretçi sayısının 12 milyon kişiyi aşacağını ifade etti. Vali Çiçek, “Gerçekten tıklım tıklım. Kayseri’nin gençleri, çocukları kitapla, kitap kokularıyla haşır neşir olmak için fuarlara akın ediyorlar. Onların mutluluğunu görmek çok mutluluk verici. Türkiye’nin gençleri, Kayseri’nin çocukları kitap fuarlarına, sanat salonlarına, spor salonlarına yakışıyorlar. Özellikle Kayseri’deki kitaba olan ilgi beni çok mutlu ediyor. Aileler pazar günü çocuklarıyla beraber hem bir aile birlikteliği içerisinde hem de çocuklarına kitap seçerken mutluluklarını görmek beni çok mutlu ediyor. Kayseri Kitap Fuarı Türkiye’de adından söz ettiriyor. 1 milyon ziyaretçiyi kesinlikle aşacak. Geçen seneden önceki sene 2 milyonu geçmişti. Ben şunu özellikle söylemek istiyorum: Hiçbir çocuğumuzu ihmal etmeye hakkımız yok ve hiçbir çocuğumuzu kaybetmeyeceğiz. Bitin çocuklarımızla her ortamda beraber olacağız. Kitap Fuarı’nda beraber olacağız, spor salonlarında beraber olacağız, maçlarda beraber olacağız, satan sergilerinde beraber olacağız hep onlarla olacağız. Kayseri’nin çocukları ülkemiz için çok önemli işler yapacak ve bu ülkenin sigortasılar” şeklinde konuştu.