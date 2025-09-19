Vali Çiçek; “Kızlarımız, gençlerimiz gece 3’te sokakta korku hissetmedikleri an, başarmış olacağız”

Vali Çiçek, şehrin her yerinin güvenlik kameraları ile izlendiğini ve suç oranlarının da bu ölçüde düştüğünü belirterek; “Özellikle suç oranlarının düşürülmesi, suçluların yakalanması, konusunda çok iyi durumda olduğumuzu memnuniyetle söyleyebilirim, ilkler arasındayız. Bunu çok büyük bir memnuniyetle söyleyebilirim. Ben şunu söylüyorum hep. Diyorum ki bir şehrin huzur şehri olabilmesi için ki Kayseri o noktaya doğru ilerlemek durumunda. Kızlarımız, kız kardeşlerimiz, gençlerimiz, annelerimiz, ablalarımız, evlatlarımız gece saat 3’te, 4’te sokakta yürüdüğünde hiçbir korku hissetmedikleri an, biz bunu başarmış olacağız diye arkadaşlarımla söylüyorum. Şu an başarmış durumda mıyız? Hayır değiliz. Şunu söyleyeyim. Şu yönde değil gece 3’te, geç saatlerde çalıştığımda görüyorum. Gençler Talas'tan yürürlerken tek başlarına dolaştıklarını görüyorum. Bu değil başarı. O korkuyu hissetmemeleri başarılı. Yürüyorlar ama belki yüreklerinde o korku hala var. O korkularını aldığımız gün başarılı olmuş sayacağız kendimizi. Emniyete diyorum ki polislerimize, jandarmamıza onu söylüyorum. Saat dörtte, üçte yürürken en ufak ürkeklik hissediyor musun? Hissediyorum diyorsa daha yolumuz var. Ben daha yolumuzun olduğunu düşünüyorum, görüyorum. Çünkü sokağı dinliyorum hala gece saat dörtte, beşte o ürkeklik devam ediyorsa daha yapacak işlerimiz var ama yapacağız. Şunu söyleyeyim ama. Bakın bu şehirde suç işlerseniz kaçmanız mümkün değil, yakalarız. Bakın bir metre bile izlemediğimiz alan yok. Ve bu şehrin her yeri kameralarla izledik. Hani o metruk binalarda falan mümkün değil. Bakın dikkat edin, bir şey yayınlıyorsunuz, diyorsunuz ki şöyle bir suç işlendi. 15 dakika sonra emniyet ‘yakaladık’ diyor. Bir saat en fazla iki saat. Dolayısıyla hayır ‘ben suç işlerim, maske takarım, beni yakalayamazlar’ artık teknoloji başka bir boyutta öyle bir şey mümkün değil. Bunu söylüyorum; bakın bu şehirde suç işliyorsanız yakalanacaksınız. O yüzden bu şehrin huzurunu bozmaya çalışmayın. Bunu da söylemiş olayım” ifadelerini kullandı.