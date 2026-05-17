- Haberler
- Gündem
- Vali Çiçek, 'Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi Kayseri'ye değer katacak'
Vali Çiçek, 'Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi Kayseri'ye değer katacak'
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak, 'Bölgenin tarımsal üretim kapasitesini artıracak, modern seracılığa önemli katkılar sağlayacak bu yatırım istihdamdan ihracata, üretimden kalkınmaya kadar birçok alanda şehrimize değer katacak' dedi.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. Vali Çiçek, Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi’nin Kayseri’ye birçok alanda katkı sağlayacağını belirterek, “Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi’nde üretime güç katacak jeotermal sıcak su kaynağında incelemelerde bulunduk. Bölgenin tarımsal üretim kapasitesini artıracak, modern seracılığa önemli katkılar sağlayacak bu yatırım; istihdamdan ihracata, üretimden kalkınmaya kadar birçok alanda şehrimize değer katacak. Kayseri’mizi tarımda teknoloji ve verimlilikle buluşturan projeleri desteklemeye devam ediyoruz” açıklamalarında bulundu.