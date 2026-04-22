Vali Çiçek, koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümü sebebiyle makamında İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve beraberindeki Talas ilçesi TOKİ Şehit Levent Çetinkaya İlkokulu öğretmen ve öğrencilerini makamında kabul etti. Vali Çiçek, temsili olarak koltuğunu TOKİ Şehit Levent Çetinkaya İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Gedikbaş’a devretti. Vali Gedikbaş yaptığı konuşmasında ERVA Spor Okulları Projesi’nden, Sensiz Olmaz Projesi’nden, Talas Marifet Mektebi Projesi’nden ve GÖKTİM Projesi’nden bahsederek, "Sayın Valim, öncelikle bizleri makamınızda kabul ettiğiniz için şahsım ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bulunmak, ilimizin en üst yöneticisiyle tanışmak bizler için büyük bir onur ve heyecan kaynağı. Bizler Cumhuriyetimizin emanetçisi olan öğrenciler olarak, vatanına ve milletine bağlı bireyler olarak yetişmek için çalışıyoruz. Şehrimizde göreve başladığınız günden bu yana himayenizde yürütülen çalışmaları büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Kadın kooperatiflerinden Soğanlı Vadisi'nin turizme kazandırılmasına, gençlere yeni imkânlar sunan ERVA spor kulüplerine kadar her bir adım bizleri heyecanlandırıyor. Bununla birlikte Sensiz Olmaz Projesi ile aile yapımızı güçlendirip çocuklarımıza güvenli bir gelecek inşa etmeniz, Talas Marifet Mektebi ile öğrencilerimizin akademik ve kültürel gelişimine rehberlik etmeniz bizler için çok değerli. Özellikle GÖKTİM Projesi ile teknoloji ve inovasyon yolculuğumuza ışık tutarak bizleri yarınlara hazırlamanız, verdiğiniz desteğin en somut göstergesidir. Sizden aldığımız ilhamla, gelecekte bu güzel vatanı daha ileriye taşımak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere bu fırsatı sunduğunuz ve misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Programın devamında Vali Gedikbaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı arayarak inşaatı devam eden Kartal Katlı Kavşağı hakkında bilgi aldı. Ardından Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’ı da arayan Vali Gedikbaş, okulların çevresinde güvenliğin artırılması, çocukların trafik kuralları konusunda bilinçlendirilmesi ve internet güvenliği konusunda çalışmalar yapılması talimatını verdi. Son olarak Vali Gedikbaş, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’e de okullarla ilgili çeşitli talimatlar verdi. Programın sonunda aynı okuldan Fatih İlbay Şen, Eray Uluçay ve Hatem Ela Mangal da sırasıyla Vali Çiçek'in koltuğuna temsili olarak oturdular.