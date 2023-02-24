Vali Çiçek, 'Konteyner çarşı, pazartesiye hazır olacak'

 Kayseri Valisi ve AFAD Koordinatör Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Elbistan Belediyesi ile birlikte kurmaya başladığı konteyner çarşının pazartesi günü hazır hale geleceğini açıkladı. 

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  • 24.02.2023 18:52
  • Güncelleme: 24.02.2023 18:52
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Vali Çiçek, 'Konteyner çarşı, pazartesiye hazır olacak'

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma sebep olan depremler sonrası tüm Türkiye yaraları sarmak için seferber oldu. Afet bölgesinde hayatın normale dönmesi için barınma ve gıda yardımlarının yanı sıra ticari hayatın normale dönmesi için de harekete geçildi. 

Kayseri Valisi ve AFAD Elbistan Koordinatör Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Elbistan Belediyesi ile birlikte kurma çalışmalarının başladığı konteyner çarşı hakkında bilgi verdi. Çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini belirten Çiçek, “Elbistan esnaflarımız için Kayseri Büyükşehir Belediyemizle beraber yaptığımız Elbistan Konteyner Çarşı kurma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Pazartesi günü tamamlanmış olacak inşallah” diye konuştu.

1ha

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