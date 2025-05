Vali Çiçek: 'Koramaz'da koskoca bir medeniyet var'

Ağırnas'ta bulunan "Koramaz Vadisi Müzesi" açılış töreni düzenlendi. Törene; Vali Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek: “Buralarda bence gizemli hava var. Buraya ne yaparsak yapalım, az kalır. Ama bir yerden başka olması lazım. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu bölgeye sizlere aşık ve sevdalı birisi. Burasıyla ilgili hayalleri, ümitleri, düşüncelerini biliyorum. İçeriyi gezdiğimde gerçekten bayılmıştım. İçerisinde bir hep hikayesi olan, girdiğinizde bir senaryosu olan, girdiğinizde çıktığınızda aynı duygularda olmadığınız. Gerçekten koca bir bölgeyi tanıyarak, bilerek çıktığınız bir müze haline gelmiş. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız, ekibini, emeği geçenleri tebrik ediyorum, alkışlıyorum. Yakışmış, gerçekten yakışmış. Ama buradan Kayserililere bir şey söylemek istiyorum. Bir buçuk milyon nüfusumuz var. Burayı görmeyen kalmamalı. Bütün Kayserilileri buraya görmeye davet ediyorum. Burada koskoca bir kültür var. Burada koskoca bir medeniyet var. İçeri girdiğiniz andan itibaren Koramaz Vadisi'nin neler yaşadığını, burada insanların neler hissettiğini görüyorsunuz. Korumazlıların sevgi dolu gerçekten anlayışlı, hoşgörülü iklimini bütün Kayserililerin görmesi lazım. Önce biz göreceğiz, sonra tüm dünyayı da tanıtacağız. Ve hep beraber, bir seferberlik başlatarak, elimizde sosyal medyalarımızla, şehrimizi, köyümüzü, yani ağırlasınız, korumamızı tanıtmak her birimizin görevi. Bu görevi hepimiz alıyoruz. Buradaki müziğin her güzelliğe, her birimizin paylaşılması lazım” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ CINGI: ’MÜZECİLİĞİ YAYGINLAŞTIRMAMIZ LAZIM’

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise: “Şehrimizde müzeciliği daha da yaygınlaştırmamız, daha yaymamız ve gelen insanlara tanıtımını yaparak oralara misafirlerimizi göndermemiz gerekiyor. Bu konuya birazcık daha ağırlık vermemiz gerekiyor. Baktığımız zaman Kayseri'de ilk müze 1969 yılında Etnografya Müzesi olarak açılmış ve uzun yıllarda başka bir müzemiz yoktu. Daha sonra yine belediyemizin ve devletimizin katkılarıyla birkaç müze daha açıldı ama şehrimizin tarihine baktığımızda, sahip olduğumuz mirasa baktığımızda, elimizdeki değerli eserlere baktığımızda müze sayısının çok çok az olduğunu hala görebiliyoruz. Burada çok önemli katkılar var. Sayın Valimiz Başta olmak üzere yine Büyükşehir Belediyemiz Başkanımızın öncülüğünde Kültür Turizm İlim Müdürlüğümüz önümüzdeki periyodda çok daha fazla müze açacaklar” şeklinde konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: ‘KAYSERİYİ MÜZELER ŞEHRİ YAPACAĞIZ’

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Koramaz Vadisi Müzesi ile hem tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri canlandırmak hem de geleceğe taşımak adına bir çalışmaya imza attıklarını belirterek şunları söyledi; “Müslüman bir erkek olan Oğuz ile Suzan isimli Rum bir kızın aşk hikâyesi üzerinden adeta destanlaştırdık. Çerkes Mustafa Bey Konağı’nı restore ettik. Geçmişte hepimizin unuyla beslendiğimiz eski su değirmenlerinden bir tanesini restore ediyor, hayata geçiriyoruz. Çevreş Değirmeni’nde yılsonuna restorasyonumuz tamamlanacak, nostaljik şekilde hayata geçirmiş olacağız. Yukarı Bezirhane’nin restorasyonu tamamlandı. Yürüyüş yolları düzenlendi. Tabela sistemleri oluşturuldu. Çevre düzenlemeleri yapıldı. Su kaynakları korundu. Koramaz Vadimizi tanıtmak amacıyla yarı maratona ismini verdik. Yeraltı Şehri çevre düzenlemesi yapıldı. Mimar Sinan’ın kızının ismini taşıyan Neslihan Parkı hayata geçirildi. Hacet Pınar’ı dediğimiz bölgede piknik alanı oluşturduk. Fuat Gökşen evinin restorasyonunu yaptık. Arap Ocağı Restorasyonu ve Çerkezoğlu Mustafa Bey Konağı müze olarak hayata geçirdiğimiz bu güzel konağımız gerçekten efsane. Yine çalışmalarımız arasında Yukarı Harman Yeri Meydan düzenlemesi yapıldı. Mimar Sinan Evi bakım ve onarımı konusunda çalışmalar yapıldı. Kütüphanemizin binası restore edildi ve hayata geçirildi. Yine çok sayıda yapının ve alanın restorasyon ve çevre düzenleme projeleri hayata geçirildi. Projeleri aktifleştirme yönünde de gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kayseri’yi kütüphaneler şehrinden sonra müzeler şehri yapma yönündeki gerek önceki dönem başkanlarımızın gerekse bizlerin çalışmaları sürüyor. Selçuklu Uygarlığı ve Tip Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi, Veli Altınkaya Basın Müzesi, Koramaz Vadisi Müzesi, Kent Müzesi, Kayadan Oyma Kültepe Müzesi, Ticaret Müzesi, İncesu ilçemizde Kent Müzesi, Develi ilçemizde Kent Müzesi, Yeşilhisar ilçemizde hamamın müzeleştirilmesi, Kültepe Ziyaretçi Merkezi ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi gibi çalışmalar ile bölgeyi ön plana çıkartma yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

MUHTAR GÜVEN: ‘TARİHİMİZİN KÖKLERİNE SAHİP ÇIKMALIYIZ’

Ağırnas Mahallesi Muhtarı Cem Güven ise mahalleleri ve kültürleri adına gurur verici olaya tanıklık ettiklerin ifade ederek şöyle konuştu: “Bu müze, sadece eşyaların, belgelerin sergilendiği yer değil, aynı zamanda tarihimizin köklerine de sahip çıkmamızın da bir göstergesidir. Emeği geçen, özelikle bu mirasa sahip çıkan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve destek veren kurumlara gönülden teşekkür ediyorum.”