Vali Çiçek, “Kumsmall AVM, Kayseri’nin göz bebeği”

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük mobilya AVM’si olan Kumsmall AVM’de 24 yeni mağazanın açılışı yapıldı.

Açılış töreni sonrası açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, “Kumsmall, Kayseri’nin göz bebeği. Benimde gerçekten Kumsmall’daki Avrupa’nın en büyük mobilya AVM’si olması, Türkiye’de en büyük olması ve bu manada tek olması Kayseri’nin özelliklerini anlatırken Erciyes Dağ’ını, sanayisini, kültürünü anlatırken Kumsmall diye bir gerçek de var. Niye? Çünkü Avrupa’nın en büyük mobilya AVM’si hatta dünyanın en büyük ikincisi diyoruz. Türkiye’nin tek mobilya AVM’si diyoruz. Bu manada Kumsmall’ın gelişmesi ve canlılığın artmasını çok istiyorum. 4 yıldır buradayım ve 4 yıldır hem uğraşıyorum hem de buradaki yapılan etkinliklerden mutlu oluyorum. Bugün de 24 tane yeni mağazanın açılışı için buraya geldik. Çok güzel ve ulusal anlamda tanınan firmalar vardı. Kumsmall AVM’de müşterilerin cazibesini artıracak firmalar vardı, mutlu olduk. Kumsmall AVM’nin içerisinin tıklım tıklım dolmasını çok istiyorum. Türkiye’nin her yerinden mobilya için insanların buraya geldiği zamanları görmeye çok istiyorum. Kumsmall AVM’nin cazibesi var ama daha alacağımız çok yol var, daha çok tanınması gerekiyor” dedi.