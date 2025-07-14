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  • Vali Çiçek: 'LGS'de birinci olan 18 öğrencimizi tebrik ediyorum'

Vali Çiçek: 'LGS'de birinci olan 18 öğrencimizi tebrik ediyorum'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, LGS sınavında Kayseri'den 18 öğrencinin 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olduğunu belirtti. Çiçek, 'Kayseri'den 18 öğrencimiz LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuştur. Tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum' dedi.

Vali Çiçek: 'LGS'de birinci olan 18 öğrencimizi tebrik ediyorum'

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) 2025’te Kayseri’den 18 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yaptığı değerlendirmede, “İlimizde LGS'de elde edilen büyük başarı hepimizi gururlandırdı. Kayseri'den 18 öğrencimiz LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuştur. Tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze, okullarımıza, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve eğitimden desteğini esirgemeyen kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haber Merkezi

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