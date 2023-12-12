Vali Çiçek mahalle muhtarlarını dinledi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

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  • 12.12.2023 17:14
  • Güncelleme: 12.12.2023 17:22
Vali Çiçek mahalle muhtarlarını dinledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve Vali Gökmen Çiçek’in başkanlık ettiği ‘Muhtarlar Toplantısı’na Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan, Adnan Türkdamar, Şenol Esmer ve mahalle muhtarları katıldı.

Vali Gökmen Çiçek toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Birlikte şehrimize güzel hizmet ediyoruz. Sizlerin canla başla çalıştığınızı görüyorum. Sizler bizim gözümüz, kulağımızsınız. Bizlerin göremediği eksiklikleri de sizler sayesinde görüyor, çözüm üretiyoruz. Hepimizin amacı da hedefi hizmet götürmek, vatandaşlarımızın sıkıntılarını biraz olsun giderebilmek.” diye konuştu.

Vali Çiçek, konuşmasının sonunda, muhtarlarla beraber olmaya, onların sorunlarını, sıkıntılarını dinlemeye devam edeceklerini ve çözümü noktasında ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Siz muhtarlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Mahallelerimizin sorunlarının çözümünde var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve Demokrasi Mahallesi Muhtarı, Hatun Kekeç tarafından Vali Gökmen Çiçek’e plaket verilmesinin ardından sona erdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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