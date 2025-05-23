Vali Çiçek: 'MEB Robot Yarışması Kayseri'ye çok yakıştı'

Kayseri, 17’nci Uluslararası MEB Robot Yarışmasına ev sahipliği yapıyor. 21-24 Mayıs tarihlerinde yapılan ve 10 binlerce öğrencinin katıldığı yarışma, yarın düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’de düzenlenen 17’nci Uluslararası MEB Robot Yarışması hakkında açıklamalarda bulunarak; “21-24 Mayıs tarihleri arasında Kayseri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 10 bin öğrenciyi ağırlıyor. Bu büyük organizasyonla birlikte şehrimize gelen gençlerimiz Kayseri’mize ayrı bir neşe ve heyecan getirdi. Türkiye’nin tam ortasında yer alan ve başarı hikayeleriyle öne çıkan Kayseri’ye, böylesine anlamlı ve geniş çaplı bir organizasyon çok yakıştı. Gençlerimizin şehrimize kattığı dinamizm ve ailelerine yaşattıkları gurur için hepsine teşekkür ediyor, bu güzel etkinliğin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.