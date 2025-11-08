Vali Çiçek, Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Akademisi'ni ziyaret etti

  • Haberler
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Akademisi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Gökmen Çiçek, Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Akademisi’ni ziyaret ederek burada öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında öğrencilerle samimi bir söyleşi gerçekleştiren Vali Çiçek, eğitim, hedef belirleme ve kişisel gelişim konularında, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Vali Gökmen Çiçek, gençlerin fikirlerini dikkatle dinleyerek onların düşünce ve hedeflerine büyük önem verdiklerini ifade etti. Vali Çiçek programın sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek başarı dileklerinde bulundu.

