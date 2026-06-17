  • Haberler
  • Gündem
  • Vali Çiçek, merhum Şenol Esmer için düzenlenen programda taziyeleri kabul etti

Vali Çiçek, merhum Şenol Esmer için düzenlenen programda taziyeleri kabul etti

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer için düzenlenen programda Vali Gökmen Çiçek, taziyeleri kabul etti.

Vali Çiçek, merhum Şenol Esmer için düzenlenen programda taziyeleri kabul etti

Vali Yardımcısı Şenol Esmer, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Vali Yardımcısı Şenol Esmer için taziye program düzenlendi. Programa, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve il protokolü katıldı. 
Vali Çiçek, vefat eden Vali Yardımcısı Merhum Şenol Esmer için düzenlenen programda taziyeleri kabul etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ta Babalara Özel Konser
Talas'ta Babalara Özel Konser
TÜBİTAK Heyetinden Kayseri'ye Tam Not
TÜBİTAK Heyetinden Kayseri'ye Tam Not
Sel Mağduru Kapuzbaşı ve Büyükçayır Mahalleleri için TBMM'ye soru önergesi
Sel Mağduru Kapuzbaşı ve Büyükçayır Mahalleleri için TBMM'ye soru önergesi
KAYMOS Başkanı Yalçın: 'Fuar alanımız yetişmiyor'
KAYMOS Başkanı Yalçın: ‘Fuar alanımız yetişmiyor’
Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'dan Özel Öğrencilere Ziyaret
Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’dan Özel Öğrencilere Ziyaret
Sürdürülebilir Geleceğin Rotası, Erciyes Zirve-1'de Çizilecek
Sürdürülebilir Geleceğin Rotası, Erciyes Zirve-1’de Çizilecek
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!