Vali Çiçek, merhum Şenol Esmer için düzenlenen programda taziyeleri kabul etti
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer için düzenlenen programda Vali Gökmen Çiçek, taziyeleri kabul etti.
Vali Yardımcısı Şenol Esmer, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Vali Yardımcısı Şenol Esmer için taziye program düzenlendi. Programa, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve il protokolü katıldı.
Vali Çiçek, vefat eden Vali Yardımcısı Merhum Şenol Esmer için düzenlenen programda taziyeleri kabul etti.