Vali Çiçek, “Mimar Sinan taşa ruh vermiştir”

Mimar Sinan vefatının 438. yılında Ağırnas’ta yapılan anma töreni ile anıldı. Çeşitli etkinliklerin ardından Mimar Sinan’ın doğduğu eve ziyarette bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Mimar Sinan’ın doğduğu evde yaptığı açıklamada Mimar Sinan’ın hemşehrisi olmanın inanılmaz bir duygu olduğunu belirtti. Vali Çiçek, “Mimar Sinan'ın şehrinde, Mimar Sinan'ın köyünde, Mimar Sinan'ın evindeyiz. Evinden tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Mimar Sinan adeta herkesin ortak kanaatiyle taşa ruh vermiştir. Mimar Sinan'ın hemşehrisi olmak, onun 21 yaşına kadar yaşadığı yerde olmak çocuklarımız için inanılmaz bir şey. Bunlar ufuk şahsiyetler, bunlar büyük şahsiyetler. Kayseri'nin hemşehrisi olmak nasip olmuş ve burada olmak nasip olmuş. Ben şu an çok başka duygular içerisindeyim; bütün dünyanın saygıyla önünde eğildiği, bir medeniyeti tasavvur etmiş, tahayyül etmiş ve ortaya çıkarmış kişilerin başında gelen. Eğer Türk medeniyetinden bahsediyorsak, mimarisi olmadan bizim medeniyetimizden bahsetmek imkansız ve mimari diyorsak da Mimar Sinan. Bizim şehrimizin yetiştirdiği birisi olması da çok anlamlı. Aradan yıllar geçmesine, yüzyıllar geçmesine rağmen biz hala diyoruz ki: Mimar Sinan bizim hemşehrimizdir, gururumuzdur. 100 yıl, 500 yıl, 600 yıl adlarından söz ettirecek çocukların kendilerine rehber edinilmesini sağlamalıyız. Önümüzdeki dönemde Mimar Sinan ile ilgili birçok program da, birçok yeni organizasyon da Büyükşehir Belediyemizin de himayesinde olacak. Melikgazi Belediye Başkanımızın birtakım fikirleri var. İnşallah daha çok şanına yakışır şekilde anmış olacağız” şeklinde konuştu.

‘ÖNEMLİ OLAN MİMAR SİNAN’I ANLAMAK’

Önemli olan asıl şeyin Mimar Sinan’ı anlamak olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Önemli olan Mimar Sinan'ı anmak, Mimar Sinan'ın o dehasını sevgili yavrularımıza aşılamak, onları geleceğe taşımak. O yönde bizlerin gayret göstermesi lazım. 400'e yakın eseriyle gerek Türkiye'de gerek uluslararası boyutta kısmen de Kayseri'de bu eserleri hayata geçiren ve en önemlisi yine bilim adamlarımızın söylediği gibi ve şairimizin de, Erciyes'imizin ruhunu, Erciyes'imizin o görselliğini Süleymaniye'de hissettirmek, şairlerimizin bunu dillendirmesi çok önemli ve anlamlı” açıklamalarında bulundu.

Tarihçi Halit Erkiletlioğlu da, “Mimar Sinan burada doğmuş, burada büyümüş, 21 yaşına kadar bu sokaklarda gezmiş, Erciyes'i buradan seyretmiş, 21 yaşında acemi olarak saraya intisap etmiş. Ama orada da bilgilerini kullanmış, savaşlara hiç katılmamış savaşlarda mimarbaşılığa kadar yükselen bir süreçten geçmiş” ifadelerini kullandı.