Vali Çiçek, minik Ömer'in çağrısına yanıt verdi

Ayşe Ahmet İnci Anaokulu ögrencisi Yusuf Ömer Atalan, geçtiğimiz gün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle okulda düzenlenecek olan yürüyüş etkinliğine Vali Gökmen Çiçek'i davet etmişti. Vali Gökmen Çiçek’ten yanıt gecikmedi. Vali Çiçek, Atalan’ın bu çağrısına, “Yusuf sen beni bu kadar yürekten davet ederken ben nasıl gelmem? İnşallah geleceğim. Yanınızda olacağım” diyerek cevap verdi.

