Vali Çiçek, muhtarlarla bir araya geldi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kent mahallelerinde görev yapan muhtarlar ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

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  • 04.07.2023 13:52
  • Güncelleme: 04.07.2023 15:50
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Vali Çiçek, muhtarlarla bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kent mahallelerinde görev yapan muhtarlar ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Valilik Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcıları Dr. Abdullah Kalkan, Şenol Esmer, Şemseddin Erkaya, Adnan Tezcan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Talas, Kocasinan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Develi, Bünyan, Sarız, Tomarza, Melikgazi, İncesu, Yahyalı, Yeşilhisar ilçelerinden mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Çiçek, “Düzenli olarak 16 ilçemizin muhtarlarıyla bir araya geliyoruz. Bugün de, ilimizin ilçelerinde bulunan özellikle kırsal mahalle diye adlandırdığımız mahallelerimizin genel durumu hakkında muhtarlarımızla istişarelerde bulunmak ve sorunlarına, taleplerine bir çözüm üretmek için toplandık. Bundan sonra da her zaman olduğu gibi muhtarlar toplantımızı ilçelerimize giderek, sorunları yerinde görerek, muhtarlarımızı ve vatandaşlarımızı dinleyerek gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi

Kentteki bütün muhtarlar ile her zaman çok iyi bir diyalogları olduğunu ifade eden Vali Çiçek, “Muhtarlarımız, diledikleri zaman bize ulaşabiliyorlar, isteklerini, taleplerini iletebiliyorlar. Bizlerde aynı şekilde kendileriyle sürekli iletişim kurabiliyoruz. Muhtarlarımız mahallelerimizde bizim gözümüz, kulağımız. Bizim çalışmalarımızda bizlere yardımcı oluyorlar. Her türlü desteği veriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Böyle bir toplantı gerçekleştirilmesinden dolayı memnun olduklarını ifade eden muhtarlar da, “Valimizden çok memnunuz, bizi hiçbir zaman geri çevirmedi. İhtiyaçlarımızı karşılamak, sorunlarımızı çözmek için azami gayret gösterdi. Allah Valimizden razı olsun, kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

Program, Vali Gökmen Çiçek’in muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinlemesinin ardından çiçek takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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İHA

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