Vali Çiçek: 'Öğretmenlik, millete adanmış bir ömürdür'

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Sümer Fen Lisesi tarafından Gültepe Kültür Merkezi’nde program düzenlendi. Programa; Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, il müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eğitimciler ve öğrenciler katılım sağladı.

Öğretmenliğin yalnızca bir meslek olarak değil; bir yaşam biçimi ve topluma adanmış bir ömür olarak niteleyen Vali Çiçek, “Öğretmenlerimiz; gencecik yaşlarında bir meslek değil, yaşam tarzı benimseyerek yola çıkıyor, bu millete adanmış bir ömrü tercih ediyor. Bu yolda dostlarınız olduğu kadar düşmanlarınız da oluyor. Gençlerimizi bataklığa sürüklemek isteyen terör örgütleri, zehir tacirleri ile de karşı karşıya kalıyor, mücadele ediyorsunuz. Gençlerimizi vatanından, milletinden koparmak isteyenler en başta öğretmenlere düşmandır. Bu milletin, gençliğin yürüyüşünün durdurulması için ilk önce öğretmenleri durdurmak gerekir. Bu sebeple; öğretmenler pes edemez, yorulamaz. Sizler yorulursanız, geleceğimiz mahvolur. Sizler aynı zamanda toplumu inşa ediyorsunuz. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi, gençlerimizin dimdik ayakta durabilmesi için vermiş olduğunuz mücadeleden dolayı sizlere minnettarız” diye konuştu.

Eğitimi; ülkelerin kaderini belirleyen stratejik bir güç olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Dünya, bilgi üretimi yarışında hızla ilerlerken toplumumuzun bu yarışta güçlü, üretken bir konuma gelmesinin temelinde eğitimin niteliği, sizlerin özverili çalışmaları yatmaktadır. Her bir öğretmenimiz, bölgemizin sosyokültürel ve ekonomik gelişimine doğrudan katkı vermektedir, öğrencilerimizin yarınlara yürüyebilmesi için çaba ve yürek ortaya koymaktadır. Öğretmenlerimiz; ilçelerimizde, köylerimizde zor şartlar altında dahi sorumluluklarını başarıyla yerine getiren eğitim neferleridir. Öğretmen, başarının yanında sorumluluğu, bilginin yanında değerlere bağlılığı, disiplinin yanında sevgiyi öğretir. Öğretmenlerimiz öğrencilerin hayatına dokunan her çabası, eğitim vizyonuna katkı sağlayan değerli bir yatırımdır” dedi.