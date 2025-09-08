Vali Çiçek: 'Okul servislerinde en ufak aksiliğe göz yummayacağız'

Kocasinan Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle şehre kazandırılan Türkan Altun ve Av. Mehmet Altun İlkokulu/Ortaokulu, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde hizmete açılarak resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek: “Kayseri’nin taşında toprağında emeği olan iki hayırseverimizle hem yeni öğretim yılının açılışını yapıyor olmak hem de yine Avukat Mehmet Altun, Türkan Altun okulumuzun açılışını yapıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugün 350 bin öğrenci Kayseri'de eğitime “merhaba” dedi tekrardan. Okullarımız onları çok özlemişti. Öğretmenleri öğrencilerini çok özlemişti. Bizler onların o neşelerini, okul bahçelerindeki seslerini özlemiştik. Tekrardan okullarımız bugün şenleniyor. 25 bin öğretmenimiz, öğrencilerimiz, okul aile birliklerimiz, hepsi eğitime başladı. Ben özellikle bu yeni eğitim döneminde iki yanımda iki tane büyüğümün olması, dua kaynağımızın olmasından dolayı da çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Mehmet Altun, 30 tane okul, dile kolay, 30 okulu bu ülkeye bağışlamış. Dolayısıyla aslında orada böyle şöyle bir hikaye de var, bizlere bir örnek de var. Bizler azmedeceğiz. Yokluklar içerisinde bunlar yapılabiliyorsa bizler azmedeceğiz, mücadele edeceğiz ve bu memlekete, bu millete, bu milletin evlatlarına hayırlı işler ortaya koyacağız. Allah onlara uzun ömür versin. Aynı şekilde Osman amcamızın memleketimize yaptığı okullar. Öğretmenler odasında konuşurken bir öğretmenimiz dedi ki: "Osman amca Allah senden razı olsun, benim çocuğum senin okulunda okuyor" Her gittiği yerde bununla karşılaşıyor Osman amca. Bundan daha şerefli, daha böyle insanları mutlu eden bir şey yok. Öncelikle İl Milli Eğitim Müdürümüz, ekibi çok yoğun gayret gösteriyorlar. Geçen sene bakın sadece LGS sınavlarında bu şehir 18 tane 1’inci çıkardı. Üniversite sınavlarında 1 üçüncü, 1 29'uncu, 1 154'üncü çıkardı ve TÜBİTAK yarışmalarında Kayseri ilk 5 arasına girdi. Eğitimde büyük işler başarıyor. Ancak yeni bir eğitim dönemi başlıyor. Yeni bir eğitim döneminde yeni başarılar istiyoruz, yeni hikayeler istiyoruz. Ancak çocuklarımızı her türlü kazadan beladan uzak tutmak için de hem Milli Eğitim Müdürümüzden hem ilçe milli eğitim müdürlerimiz, Kocasinan Kaymakamımız burada, bütün kaymakamlarımızdan da özel isteğim; okul servislerinin, taşıma servislerinin çok sıkı denetlenmesi. Mevzuata ve yönetmeliğe uygun olarak denetlenmesi. Emniyet ve jandarmamızdan asla okul servislerindeki özellikle şoförlerin kontrollerinin, araç yıllarının kontrollerinin çok iyi yapılması. Bu konuda özel hassasiyetimiz var. Taşımalı eğitimle servislerde hiçbir şekilde, en ufak aksiliğe göz yummamamız gerektiğini buradan ifade ediyorum. Yine emniyetimiz birçok okulumuza okul polisi görevlendirdi. Öğrencilerimizi eğer zehirlemek isteyen, öğrencilerimize tuzak kurmak isteyen alçaklar varsa onlara asla fırsat vermeyeceğiz. Onları ensesinden tuttuğu gibi alıp hak ettikleri yere göndereceğiz. Sakın ha sakın, hani "Biz yakalanmayız, biz öğrencilerimizi kötü alışkanlıklara sürükleyebiliriz" diye düşünenler varsa devletin demir yumruğuyla onların karşısına olacağız ve bütün öğretmenlerimize diyorum, bu öğrenciler sadece ailelerinin evlatları değil. Sadece öğretmenlerimizin evlatları değil. Koca 2 bin 500 yıllık Türk hakanlığının, yani koca bir milletin evlatları. O yüzden bir tek evladımızı dahi kaybetmeye gücümüz ve tahammülümüz yok” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise yeni eğitim yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek: “Yine bir hayır eserinin devletimize, milletimize kazandırıldığı güzel bir eğitim öğretim yılı başlangıcı yaşıyoruz. Allah hem öğretmenlerimize, hem öğrencilerimize, hem velilerimize güzel bir sezon geçirmeyi, iyi bir yıl geçirmeyi nasip etsin” şeklinde konuştu.