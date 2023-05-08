Vali Çiçek: 'Okul ve fabrika servislerinde en ufak tahammülümüz yok'

Trafikte, özellikle de servislerde denetimlerin artacağını söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Buradan uyarıyorum servis şoförlerini; okul servisleri ve fabrika servislerinde en ufak tahammülümüz yok. Bu şehrin böyle bir acıya tahammülü yok. En ufak ihmalin ve eksikliğin gözyaşına bakmayacağız. Bu konudaki tavrımız net” dedi.

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği Trafik Haftası kapsamında sergi açılışı Cumhuriyet Meydanında yapıldı. Sergi açılışında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, farkındalık oluşturmak amacıyla alkol simülasyon gözlüğü taktı. Sergide hasar alan levhalar sergilenirken trafik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla stantlar kuruldu. Sergi açılışında konuşan Vali Çiçek trafikte denetimlerin artacağına dikkat çekti.

‘Okul servisleri ve fabrika servislerinde en ufak tahammülümüz yok. Bu şehrin böyle bir acıya tahammülü yok’ diyen Vali Çiçek, “Trafik haftası nedeniyle hem emniyetimiz hem jandarmamız vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve yaptıkları çalışmaları göstermek ve onların daha duyarlı olmaları için farkındalık oluşturmak amacıyla şehrimizin meydanında stantlar kurdular. Stantlarda alkollü olursanız yolu nasıl göreceğinizden tutunda emniyet kemeri takmazsanız başınıza neler gelebileceğini gösteren planlamalar yapılmış. Birçok araç gereç sergiliyor arkadaşımız. Trafikçi arkadaşlarımızı emniyet ve jandarma olsun üstün bir performans gösteriyorlar. Ben iddialı bir şeklide söylüyorum. Kayseri hem emniyet hem jandarma trafikçi arkadaşlarımız trafik noktasında üst seviyelerdeler. Biraz daha denetimlerimizi artıracağız. Öyle planlıyoruz. Geçen gün bir kazada hepimizin canı yandı. Servis araçlarıyla ilgili çok sıkı denetimler yapıyoruz. Bununla ilgili komisyon sürekli denetimlerde ve en ufak bir ihmali affetmiyoruz. Fabrika servisleri içinde aynı şey geçerli. Ama biraz daha denetimlerimizi artırmamız ve net cezai uygulamalar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlarımızla bununda kararını verdik. Hiçbir vatandaşımızın kazalarda hayatını kaybetmesini istemeyiz. Özellikle servislerle ilgili çok ciddi denetimler geliyor. Buradan uyarıyorum servis şoförlerini. Okul servisleri ve fabrika servislerinde en ufak tahammülümüz yok. Bu şehrin böyle bir acıya tahammülü yok. En ufak ihmalin ve eksikliğin gözyaşına bakmayacağız. Bu konudaki tavrımız net” ifadelerini kullandı.

‘TRAFİK KAZALARINI SIFIRA İNDİRMEK AMACIYLA GENİŞ ÇAPLI ETKİNLİKLER DÜZENLİYORUZ’

Vatandaşları bilgilendirmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini ifade eden Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ise, “Her yıl ilimizde 7-14 Mayıs tarihleri Trafik Haftası olarak kutlanmakta. Bu haftada insanların dikkatini çekmek, trafik kazalarına ve trafikte yaşanacak her türlü olaya karşı insanlarımızı bilgilendirmek amacıyla böyle geniş çaplı bir etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinlikte jandarmamız, karayollarımız, sağlık birimlerimizde bizimle birlikte stant açarak vatandaşlarımızın dikkatini çekmek ve ilimiz genelinde trafik kazalarını en aza indirmek mümkünse sıfıra indirmek amacıyla geniş çaplı etkinlikler düzenliyoruz” şeklinde konuştu.