Vali Çiçek, 'Ölümlü trafik kazalarında yüzde 60'lık bir düşüş var'

02-08 Mayıs 2026 Trafik Haftası faaliyetleri kapsamında Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda çeşitli ektinlikler düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, emniyet mensupları, jandarma personelleri ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen etkinliklerin ardından konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ölümlü trafik kazalarında Kayseri’de yüzde 60’lık bir düşüşün yaşandığını belirterek, “Karayolları Trafik Haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri’de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber, ölümlü trafik kazalarında yılın ilk 4 ayında yüzde 60’lık bir düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın mayıs ayıyla bu yılın mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda yüzde 60’lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde yüzde 60’lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor. Bunda hızların kontrolü önemli, yeni yolların açılması tabi ki önemli. Ancak yaralamalı trafik kazalarında ise maalesef yüzde 7’lik bir yükselişimiz var. Ölümlü trafik kazalarında yüzde 60’ın üzerinde düşüş yakalamakla beraber yaralamalı trafik kazalarında yüzde 7’lik bir yükseliş olduğu görülüyor. Nasıl ölümlü trafik kazalarında çok büyük bir düşüş yakaladıysak yaralamalı trafik kazalarında düşüş yakalamak zorundayız. Biz hem ölümlü trafik kazalarını hem yaralamalı trafik kazalarını bu şehirde bitirmek zorundayız. Çünkü o görüntüleri izlediğimizde genelde bunun süratle ilgili olduğunu ve özellikle ara yollarla ana arterler arasındaki kullanıcı önceliğine uymamadan kaynaklandığını görmek beni de üzüyor. Ama bu şehirde ölümlü trafik kazaları ve yaralı trafik kazalarını Allah’ın izniyle çok aza indireceğiz. Bunun için de toplantılarımızı yapıyoruz. Hem belediyemizin trafik çalışmaları hem emniyetimizin, jandarmamızın trafik çalışmalarıyla beraber riskli alanlar belirleyip o alanlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.