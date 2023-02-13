Vali Çiçek önderliğinde Maraş yaralarını sarıyor

Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılmaya çalışılıyor. İlk gün Kahramanmaraş’a koordinatör vali olarak görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyor. Çiçek önderliğinde Maraş’a gelen yardımlar koordineli bir şekilde dağıtılırken, enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Bir yandan ise depremden etkilenen vatandaşların tahliye süreçleri sorunsuz ilerliyor. Vali Çiçek’in gayretleriyle Kahramanmaraş’ta yaralar sarılıyor.