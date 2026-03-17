Vali Çiçek, Özel Harekat Polisleri ve şehit aileleriyle iftarda buluştu

Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde Özel Harekat polisleri ve şehit aileleri ile iftar programında bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek’e, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’da eşlik etti.

Vali Gökmen Çiçek programda yaptığı konuşmada, “Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görev yapan kahramanlarımız ve aziz şehitlerimizin kıymetli aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldik. Vatan uğruna fedakârlık gösteren tüm kahramanlarımıza minnettarız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.