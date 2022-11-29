Vali Çiçek, Özvatan'ı ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Özvatan’ı ziyaret etti.

İlk olarak Özvatan Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek’i ilçe Kaymakamı Yakup Hacıismailoğlu, İlçe Belediye Başkanı Halit Demir ve ilçe protokolü karşıladı. Vali Çiçek, Kaymakamlık makamında ilçenin genel durumu, tarihi ve kültürel yapısı, yapılan yatırımlar ve projeler hakkında Kaymakam Yakup Hacıismailoğlu’ndan bilgiler aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Vali Çiçek, Özvatan İlçe Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediyeye gelişi sırasında Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve belediye personeli tarafından karşılandı. İlçenin alt yapı ve üst yapı çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Halit Demir’den bilgiler alan Çiçek, burada yaptığı konuşmada; “Özvatan çok güzel bir yer. Kayseri’nin bütün ilçelerinde olduğu gibi Özvatan ilçemizde de, kaymakamımız ve belediye başkanımız uyum içerisinde çalışıyorlar. Kaymakamımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Belediye ziyaretinin ardından Vali Çiçek, ilçede faaliyet gösteren işyerlerini ziyaret ederek, esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti. Çiçek, Özvatan ilçe ziyareti çerçevesinde sırasıyla; kadın kooperatifleri, Özvatan Şelalesi, Özvatan Yufka Üretim Tesisi, Özvatan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Bal Evi ve tarihi Agios Nikolaos Kutsal Kilisesi’ni ziyaret ederek, Kaymakam Yakup Hacıismailoğlu ve Belediye Başkanı Halit Demir’den bilgiler aldı.

Vali Çiçek, gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlerin ardından ilçeden ayrıldı.