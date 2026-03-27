Vali Çiçek, 'Pastırma, Kayseri sohbetlerinin ana ve ortak konusudur'

Kayseri Ticaret Odası’nda düzenlenen basın toplantısına Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı, CHP Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, CHP İl Başkanı Ümit Özer, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Organize Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ile birlikte davetliler ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, pastırmanın Kayseri sohbetlerinin ana ve ortak konusu olduğuna dikkat çekerek, “Kayseri’de pastırma denilince sadece bir yemekten bahsetmiyoruz. Ticaret Odası başkanımız bahsetti. Biz sadece tüketilen etten oluşmuş bir şeyden bahsetmiyoruz. Benimde gördüğüm bu, bir kültürden bahsediyoruz pastırma dediğimizde. Kayseri iş bölümüyle, organizasyonuyla Türkiye’ye örnek olan bir şehirdir. Aslında pastırmayı son hale getirmek içinde, çemenlenmesiyle etin o hale gelmesiyle bir iş, bir sabır gerekiyor. Sabrın, emeğin, iş bölümünün şehrinden çıkan bir üründen bahsederken az önce de söylediğim gibi koskoca kadim bir kültürden bahsediyoruz. Bazen sohbetler pastırmayla başlar, bambaşka konular üzerinde ilerler. Ama hangi siyasi görüşten olursak olalım, hangi fikirden olursak olalım pastırma Kayseri sohbetlerinin ana ve ortak konusudur. Bazen şöyle bir konuyla karşılaştığımız oluyor. Ne kadar büyütüyorsunuz, altı üstü bir yemek veya bu kadar insan bunun için mi toplandık? Pastırmanın arkasında inanılmaz bir istihdam, inanılmaz bir işgücü, şehre inanılmaz bir ekonomik gelir var, ayrıca turizm. Baktığımız zaman şehrin her yerine dokunan bir mesele var” ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı, bugünden sonra markalaşmaya ve pazarlamaya daha da önem verilmesi gerektiğini belirterek, “Kayseri pastırmada AB tescili aldı diye yarın bize tonlarca sipariş yağmayacak. Bir bölgeyi bir ürünle özdeşleştiren, oranın ticaret erbabıdır, markalarıdır, üreticileridir. Almanya’yı otomotiv ülkesi yapan Almanya Sanayi Bakanlığı değildir, Münih Belediye Başkanlığı değildir. Avrupa’da üretilen dünyaca ünlü markalarıdır. Dolayısıyla bizim bu ürünümüzü hem Türkiye’de hem de dünya çapında marka yapmak için sanıyorum Kayserili üreticilerimize daha fazla yük düşüyor. Kayserili markalarımızın daha fazla pazarlama yapması daha fazla markalaşmaya yoğunlaşması, bayileşmeye önem vermesi gerekir. Odamızın daha fazla sosyal medya reklamlarıyla, festivallerle, dizilerle, filmlere yerleştirmeleriyle iletişim teknolojilerini kullanarak pastırma ve sucuğun Kayseri’nin olduğunu aleni değil olmasa bile zımnen tüm dünya insanlarına anlatması gerekiyor. Bundan sonra top bizde, markalarımızda ve üreticilerimizde” dedi.

CHP Milletvekili Aşkın Genç ise, TBMM’de, Afyon ve Kastamonu Milletvekilleri olmasına rağmen sürekli olarak Kayseri Milletvekillerinden pastırma ve sucuk talep edildiğini söyledi. Vekil Genç, toplumun pastırma, mantı ve sucuğun kime ait olduğunu bildiğini belirterek, “Ben yaklaşık 3 yıldır milletvekilliği yapıyorum kıymetli dostlar. Mecliste zaman zaman sorularla karşılaşıyoruz. Basın mensupları geçtiğimiz günlerde bir soru sordu bana. “Pastırma hangi şehre ait, Sayın Vekil?” dedi. Ben dedim ki kendisine, ben Kayseri milletvekiliyim. 3 yıldır da burada görev yapıyorum. Burada Afyon milletvekilleri var, Kastamonu milletvekilleri var ama nedense hep bizden, Kayseri milletvekillerinden pastırma, sucuk istiyorlar. Aslında toplumun tamamı da biliyor pastırmanın, mantının, sucuğun kime ait olduğunu. Ama bunlar da güzel şeyler. Belgelenmek, markalaşmak… Kayseri’nin kendisi zaten kadim bir kent. Bunun sadece bir isim; pastırma, üç heceden oluşuyor ama asırlık geleneklere sahip. Burada yaşamış olan kadim toplumlara sahip örnek bir pastırma mücadelesidir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşmasında, Kayseri Pastırmasının AB tescili alması sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederken, “Ben her zaman gururlanırım, birliğimiz, beraberliğimiz, zenginliğimiz, bizim dayanışmamız en güzel bu anlamdaki zenginliğimizdir. Bunu koruma, bunu kollama şehrimizle ilgili olur, paylaşımların sürekli gündeme taşınması, olumsuzluklar var ise onu da nezaket kuralları içerisinde birbirimize hatırlatarak şehrimizi olumsuz olan o kişilerin, kurumların şahsında kötülememek. Ben bunu her zaman hatırlatıyorum. Elbette bu anlamda yapmış olduğumuz çalışmalarla 17 ürün saydı başkanım. 17 ürünün 17’si de mutfak sanatları merkezinde standartların aynısıyla hayata geçiriliyor. Bunu da buradan reklam sayarsın, ne isterseniz sayın, bunu da paylaşmak istiyorum. Zaten kreatif şehirler bandında ulusal bazda UNESCO listesine Kayseri girerken biz bu anlayış ile bu yatırımları ve yapmamız gereken etkinlikleri hayata geçirebileceğimizi sorumluluk bakış açısıyla ifade ederek hem o tesisi, hem ürünleri, hem de bunun okulunu bir bakıma hayata geçirdiğimiz gastronomideki şehri, haklı olduğu tarihten ve 6 bin yıl geçmişiyle bu süreç içerisindeki yerlere, bugünlere kadim medeniyetin zenginliklerini taşıyarak bunu markalaştırma adına gayretlerimizi gerektiği bilinci içerisinde hayata geçirmeye devam ediyoruz. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bir hizmeti elbette sürdürmek çok daha önemli ve anlamlıdır; zirveye çıkmak değil, zirvede durabilmek ve onu sürdürebilmek” ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da, Kayseri Purov Mantısı ve Kayseri Pöç Kebabı’nın tescilinin onaylandığını belirterek, “Coğrafi Ürün sayımızı da 17’ye çıkardık” dedi.