  • Haberler
  • Gündem
  • Vali Çiçek, POMEM Mezuniyet Töreni'nde konuştu 'Sizlerle gurur duyuyorum'

Vali Çiçek, POMEM Mezuniyet Töreni'nde konuştu 'Sizlerle gurur duyuyorum'

31'inci Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Mezuniyet Törenine katılan Vali Gökmen Çiçek, 'İnanın bulunduğum yerden sizlere bakınca, yüzlerinizdeki heyecanı, gözlerinizdeki o görev inancını ve ışığı görünce, tek kelimelik bir ifade ile sizlerle gurur duyduğumu söylemek istiyorum' dedi.

Vali Çiçek, POMEM Mezuniyet Töreni'nde konuştu 'Sizlerle gurur duyuyorum'

31'inci Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Mezuniyet Töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Polis Okulu Müdürü Nihat Duygu, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile aileler katıldı.

Törende bir konuşma gerçekleştiren Vali Çiçek, "Bulunduğum yerden sizlere bakınca gözlerinizdeki gururu, inancı görüyorum. Zorlu bir yola çıkacaksınız, biliyorum. Bundan sonra çocuklarımızı zehirlemek isteyen zehir tacirleriyle mücadele edeceksiniz. Bundan sonraki görevinizde başarılar diliyorum. Benim nezdimde bu bir mezuniyet ve diploma takdim töreni değildir. Sizler bugün, bu alandaki 312 ışıldayan nefer, bayrak ve devlet için kutsal bir vazifeye bismillah diyerek başlamak üzere yollara düşeceğiniz son gündesiniz. İnanın bulunduğum yerden sizlere bakınca, yüzlerinizdeki heyecanı, gözlerinizdeki o görev inancını ve ışığı görünce, tek kelimelik bir ifade ile sizlerle gurur duyduğumu söylemek istiyorum." diye konuştu.

Tören, dönem birincisinin yaş kütüğüne plaket çakması, 312 polis okulu öğrencisinin yemin etmesi ve geçit töreninin ardından sona erdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Zabıta'dan Kaldırım ve Yol İşgaliyelerine Etkin Müdahale
Zabıta'dan Kaldırım ve Yol İşgaliyelerine Etkin Müdahale
KTO Başkanı Gülsoy'dan Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı
KTO Başkanı Gülsoy'dan Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı
Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi: Kayseri'nin Sosyal Altyapısına Yeni Bir Katkı
Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi: Kayseri'nin Sosyal Altyapısına Yeni Bir Katkı
2 Mahalleye Eski Çınarlar Yaşam Merkezi Yapılacak
2 Mahalleye Eski Çınarlar Yaşam Merkezi Yapılacak
Kocasinan'da Organik Tarım Projesi Meyve Vermeye Başladı
Kocasinan'da Organik Tarım Projesi Meyve Vermeye Başladı
Başkan Büyükkılıç'tan Gazetemize Tebrik Mesajı
Başkan Büyükkılıç'tan Gazetemize Tebrik Mesajı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!