Vali Çiçek, 'Proje tamamlandığında bin 600 kişiye istihdam sağlanacak'

Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 2023 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle, Kayseri Valiliği’nin himayelerinde ve Kayseri Ticaret Borsası’nın organizasyonunda hayata geçirilmiştir. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışmaların devam ettiğini belirterek yaptığı açıklamada, projenin tamamlanması ile birlikte bin 600 kişiye istihdam sağlanacağını ve 5 milyar lira yatırımın Türkiye ekonomisine kazandırılacağını belirtti. Vali Çiçek, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle, Kayseri Valiliğimizin himayelerinde ve Kayseri Ticaret Borsamızın organizasyonunda hayata geçirilen Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Proje tamamlanıp faaliyete geçtiğinde; yıllık 35 bin ton meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilecek. 5 milyar lira yatırım ekonomiye kazandırılacak. Bin 600 kişiye istihdam sağlanacak. Bölgede 10’uncu jeotermal kuyuda da sondaj çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kayseri; üretimi, istihdamı ve yatırımlarıyla büyümeye, tarımda güçlü adımlar atmaya devam ediyor” açıklamalarında bulundu.