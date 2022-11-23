Vali Çiçek şehit ailesine 'Şehadet Beratını' takdim etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Rize'nin İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde geçirmiş olduğu trafik kazası sonrası şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'un, Develi'de yaşayan ailesini ziyaret ederek şehidin, Şehadet Beratını takdim etti.

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  • 23.11.2022 16:38
  • Güncelleme: 23.11.2022 17:02
Vali Çiçek şehit ailesine 'Şehadet Beratını' takdim etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Rize’nin İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde geçirmiş olduğu trafik kazası sonrası şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy’un, Develi’de yaşayan ailesini ziyaret ederek şehidin, Şehadet Beratını takdim etti.

Ziyarete, Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Şehit ve Gaziler Dernek Başkanı Ali Yavuz ve protokol üyeleri katıldı.

Şehit Osman Özsoy ve bütün şehitler için dua eden Vali Gökmen Çiçek, “Sizlerin acı-sını paylaşıyorum, şehit kanlarıyla sulanan vatan toprağına düşen şehitlerimiz her zaman dua-larımızdadır. Allah onların şefaatine bizleri nail eylesin. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz ailelerimiz de başımızın tacısınız. Her zaman yanınızdayız. Sizin istek ve talepleriniz bizim için emirdi” dedi.

Konuşmasının sonunda, Vali Çiçek, şehit Osman Özsoy’un ailesine Şehadet Beratı takdim etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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