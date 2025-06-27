Vali Çiçek, şehit yakınlarına şehadet belgesini verdi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Şubat 2025 tarihinde görevi esnasında şehit olan Polis Memuru İbrahim Birol’un eşi Evrim Birol, oğlu Can Birol ile kızı Eylül İrem Birol'u makamında kabul etti. Şehit İbrahim Birol'un ailesine şehadet belgesini teslim eden Vali Çiçek, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz " dedi.

Vali Gökmen Çiçek ayrıca şehit İbrahim Birol'un çocukları ile yakından ilgilenerek, top oynadı. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da Vali Gökmen Çiçek'e makamda eşlik etti.