Vali Çiçek 'Şehrimizde izlenmeyen bir alan yok. Suç işlerseniz kaçamazsınız'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Turizm’ programına katılarak KAYOTED Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan’ın sorularını yanıtladı.

Vali Çiçek, Kayseri’yi turizm şehri yapmak için güvenliği artırdıklarını ifade ederek; “Bir yeri turizmi şehri yapacaksak. Turizmde bir yeri çok önemli bir noktaya getireceksek; güvenli bir şehir olması birinci temel. Bakın Kayseri’ye ilk geldiğimde bu cümlemi çok hatırlıyorsunuz; ‘Şehirde kameralarla her yeri donatacağız’. 4 kat daha fazla kamera taktık. Şehrin güvenliğini inanılmaz derecede arttırmaya çalıştık. Şimdi ben bunu söylediğimde bazıları diyecek ‘hala olaylar var’ var. Ama inanın emniyet, jandarma benim başkanlığımda rakam rakam çalışıyoruz, yer yer, an an. Niye böyle oldu? Hırsızlık niye daha düşmedi? Bu şehrin güvenli bir şehir olması için inanın yüzdeliklerle çalışıyoruz. Bakın, 2024 ile 2025 için bu arasını değerlendirdiğimizde yüzde 8 asayiş oranı düştü. Bir önceki sene yüzde 11 düşmüştü. Ve rakam rakam hangi suç ne kadar düştü diye çalışıyoruz. Şehirde şunu çok söyleyeyim; teknolojinin en üst seviyesi şu an Kayseri'de. Öyle yani kendimizde çok da açık etmeyelim, hani nerede ne var diye. Ama şehrimizde izlenmeyen bir alan yok. Bu şehirde suç işlerseniz kaçamazsınız. Bakın aydınlatma oranımız yüzde 98. Belki o an orada olamayabiliriz ki olmalıyız. Ama kaçamazsınız. Buradan seslenmek istiyorum. Bu şehrin huzurunu bozmak isteyenler, bunu uyarı olarak alsın. Bakın hani yaptık, yanımıza kar kaldı, kalmayacak. Her yeri izliyoruz, her yerdeyiz. Şu an parkların tamamı kamera sistemleriyle donatıldı. Emniyetimize, jandarmamıza teşekkür ediyorum, turizm jandarmamıza. Buradan onların emeklerine teşekkür ediyorum ve diyorum ki bir tek olayı bile gözümüzden ihmalimizle kaçmışsa bunun vebalini ödeyemeyiz. Arkadaşlarımız azmiyle 2 kat azimlerini arttırarak çalışmalara devam edecekler. Biz de bu şehirde bu sene teknolojik altyapımızı hiç durmadan sürekli revize ederek değiştireceğiz. Güvenli turizm şehri olmak için gece gündüz çalışacağız. Kayserililer bize inansınlar, güvensinler ve turizmle ilgili çalışmalarda, tanıtımında çok fazla sosyal medya paylaşım şehri anlatan sayfalar oluşmaya başladı. Takdirle karşılıyorum. Diyor ki burayı gördünüz mü? Bakıyorum. Oradan görüyorum bazı yerleri. Bir şehrini anlatmak için insanların nasıl seferber olduğunu görüyorum. Her birimiz hiç bir şey yapamazsak bir Kayseri fotoğrafı koysak bir buçuk milyon kişiyiz. Kayseri'mizi Türkiye'de tanıtırız. Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Biz de çalışmaya devam edeceğiz. Ben de bütün bu sektörde çalışanlara da azmiyle çalışmamıza devam diyorum” ifadelerini kullandı.