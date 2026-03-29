Vali Çiçek: Şehrin en kıymetli hazinesi, geleceğini emanet ettiği evlatlarıdır

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kayseri'de gençlerimizi ve çocuklarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Çünkü biliyoruz ki bir şehrin en kıymetli hazinesi, geleceğini emanet ettiği evlatlarıdır' dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Gökmen Çiçek, şu ifadelere yer verdi: “Kayseri’de gençlerimizi ve çocuklarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Çünkü biliyoruz ki bir şehrin en kıymetli hazinesi, geleceğini emanet ettiği evlatlarıdır. Bu inançla, Valiliğimizin himayelerinde yürütülen projeler yürekten bir gayretle devam ediyor. ERVA Projesi, binlerce çocuğumuz sporla buluştu, hayallerine ilk adımını attı. Her ter damlasında bir umut, her başarıda bir gelecek saklı. Hep birlikte göreceğiz;  Kayseri’den nice şampiyonlar çıkacak. GÖKTİM Projesi, gözlerinde teknolojiye dair bir ışık taşıyan gençlerimiz için yeni kapılar aralanıyor. Özel sektör desteğiyle kurulan atölyelerde sadece bilgi değil, umut da üretiliyor. Onlar, hayal eden, üreten ve yarının dünyasını şekillendiren kahramanlar olacak.”

"HİÇBİR ÇOCUĞUN KADERİ YALNIZLIK OLMAMALI"
Sözlerini sürdüren Çiçek, "Maarifet Mektebi-Mektep Melikgazi; düşünen, sorgulayan, ilimle yoğrulan gençler. Üniversitelerimizin katkılarıyla kurulan bu ilim yuvalarında, geleceğin mütefekkirleri ve münevverleri yetişiyor. Her biri, bu milletin yarınlarına ışık tutacak birer meşale gibi. Sensiz Olmaz Projesi, hayata dezavantajlı başlayan, bazen yanlış yollara savrulan evlatlarımız için uzanan bir şefkat eli. Onları yalnız bırakmıyor, yeniden hayata bağlanmaları için yanlarında oluyoruz. Çünkü hiçbir çocuğun kaderi yalnızlık olmamalı. Kayseri, sadece bir şehir değil, umudun, emeğin ve geleceğin birlikte yeşerdiği büyük bir aile. Ve biz, bu ailenin her bir ferdine sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. 
(RHA)

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Astro Hackathon yazılımcılara ve teknoloji meraklılarına kapılarını açtı
Astro Hackathon yazılımcılara ve teknoloji meraklılarına kapılarını açtı
Kökbörü Oyunları Türkiye'de ilk kez Erciyes'te düzenlendi
Kökbörü Oyunları Türkiye’de ilk kez Erciyes’te düzenlendi
Çanakkale Zaferi'nin 111. yılına özel anma programı
Çanakkale Zaferi’nin 111. yılına özel anma programı
10 yaşındaki Rümeysa 'KANKA' ile kanseri yendi, klasik otomobille şehir turu attı
10 yaşındaki Rümeysa ‘KANKA’ ile kanseri yendi, klasik otomobille şehir turu attı
Kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı
Kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı
Velilere önemli tavsiye: Öğrenciler ruhuna uygun meslek seçmeli
Velilere önemli tavsiye: Öğrenciler ruhuna uygun meslek seçmeli
