Vali Çiçek: Şehrin en kıymetli hazinesi, geleceğini emanet ettiği evlatlarıdır

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Gökmen Çiçek, şu ifadelere yer verdi: “Kayseri’de gençlerimizi ve çocuklarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Çünkü biliyoruz ki bir şehrin en kıymetli hazinesi, geleceğini emanet ettiği evlatlarıdır. Bu inançla, Valiliğimizin himayelerinde yürütülen projeler yürekten bir gayretle devam ediyor. ERVA Projesi, binlerce çocuğumuz sporla buluştu, hayallerine ilk adımını attı. Her ter damlasında bir umut, her başarıda bir gelecek saklı. Hep birlikte göreceğiz; Kayseri’den nice şampiyonlar çıkacak. GÖKTİM Projesi, gözlerinde teknolojiye dair bir ışık taşıyan gençlerimiz için yeni kapılar aralanıyor. Özel sektör desteğiyle kurulan atölyelerde sadece bilgi değil, umut da üretiliyor. Onlar, hayal eden, üreten ve yarının dünyasını şekillendiren kahramanlar olacak.”

"HİÇBİR ÇOCUĞUN KADERİ YALNIZLIK OLMAMALI"

Sözlerini sürdüren Çiçek, "Maarifet Mektebi-Mektep Melikgazi; düşünen, sorgulayan, ilimle yoğrulan gençler. Üniversitelerimizin katkılarıyla kurulan bu ilim yuvalarında, geleceğin mütefekkirleri ve münevverleri yetişiyor. Her biri, bu milletin yarınlarına ışık tutacak birer meşale gibi. Sensiz Olmaz Projesi, hayata dezavantajlı başlayan, bazen yanlış yollara savrulan evlatlarımız için uzanan bir şefkat eli. Onları yalnız bırakmıyor, yeniden hayata bağlanmaları için yanlarında oluyoruz. Çünkü hiçbir çocuğun kaderi yalnızlık olmamalı. Kayseri, sadece bir şehir değil, umudun, emeğin ve geleceğin birlikte yeşerdiği büyük bir aile. Ve biz, bu ailenin her bir ferdine sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

