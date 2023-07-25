Vali Çiçek Serbest Bölge Çalışmalarını İnceledi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Kayseri Serbest Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak Başkan Palancıoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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  • 25.07.2023 12:38
  • Güncelleme: 25.07.2023 12:54
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Vali Çiçek Serbest Bölge Çalışmalarını İnceledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Kayseri Serbest Bölgesi’nde incelemelerde bulunarak Başkan Palancıoğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kayseri’nin ihracat üssü Serbest Bölge’nin potansiyelini en iyi şekilde yansıtmak için durmadan çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Kayseri Serbest Bölge’de ağırladığımız Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek Bey’e Bölge’nin çalışmaları hakkında bilgiler aktararak yapılan işleri yerinde inceledik. Burada Kayseri ihracatının yüzde 20’sini karşılayan bir üretim söz konusu. Kayseri Serbest Bölge demek istihdam demek, ihracat demek Kayseri ekonomisine büyük katkı demek. Özellikle Serbest Bölgedeki tüm yolları şu anda açmış olduk. Altyapı faaliyetlerimiz devam ediyor. Atık su arıtma tesisini genişletiyoruz, GES yaptık, hangarları yaptık. Birçok hizmeti burada tamamladık. Ama bunun yanında en önemlilerinden bir tanesi de Serbest Bölge’nin giriş kapısını yeniledik. Yeni yatırımlar için Kayseri üretiminin lokomotifi Serbest Bölge’de Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Valimize ziyaretleri için teşekkür ederim” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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