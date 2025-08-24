Vali Çiçek; “Soğanlı, muhteşem bir yer haline geldi”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği iş birliğinde Soğanlı Vadisi 2. Geleneksel Turizm Festivali düzenlendi. Yeşilhisar ilçesi sınırlarında Soğanlı’da düzenlenen festival, çeşitli etkinlikler ve konserlerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Bir kere çok mutluyum. 3 yıl önce Soğanlı Vadisi'ne ilk geldiğimde hatırlarsanız sizinle yaptığımız röportajlarda hep şunu söylemiştim. Soğanlı bambaşka olacak. Yazı bekleyin demiştim. Ondan sonra bir sonraki sene diye söylemiştim. İşte 3 senenin sonuna geldik. Soğanlı bugün her türlü altyapısıyla özellikle meydanıyla, restorasyonuyla muhteşem bir yer haline geldi. Kapadokya'nın hemen giriş kapısı, inanç merkezi. Burada Kapadokya artık 19 balonun uçtuğu her gün yurt dışından misafirlerin akın akın geldiği muhteşem bir alan. Kiliseleriyle, freskleriyle. Yalnız bugün beni çok mutlu eden bir şeyden bahsediyoruz. Bu festival. Öyle profesyonelce Valiliğin veya kurumların birlikte çok büyük profesyonelce uğraştığı bir festival değil. Bu köylülerin tamamen amatör ruhla bizi de işin içine kattıkları köylerini, vadilerini tanıtmak için inanılmaz derecede emek verdikleri bir festival. Bu kadar güzel bir ruhla ilçelerini, köylerini, memleketlerini tanıtmak için bu kadar büyük bir ruhla çalışıldığı zamanda muhteşem samimi bir ortam ortaya çıkıyor. İşte görüyorsunuz. Gerçekten samimi bir ortam ki ilerleyen saatlerde de bambaşka olacak. Ben çok mutluyum. Soğanlı vadisi bir sevda. Ben Soğanlı Vadisi'ne aşığım diyerek bunu bahsetmiştim. Gerçekten soğanlı bir sevda ve bu sevdayı da sizin aracılığınızla tüm dünyaya aktarıyor olmanızdan, tüm Türkiye'ye aktarıyor olmanızdan dolayı çok mutluyum. Teşekkür ediyorum herkese” ifadelerini kullandı.