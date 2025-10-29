Vali Çiçek: 'Soğuğa ve yağmura rağmen Cumhuriyet'in 102'nci yılı coşkuyla kutladı'

Kayseri’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yapılan gösteriler arasında Jandarma’nın helikopter gösterisi sürprizi gerçekleştirildiğini söyleyen Vali Gökmen Çiçek: “Bugün özellikle vatandaşlarımızdan büyük bir ilgi vardı. Hava soğuktu. Yağmur olması muhtemeldi. Gece biraz endişeliydim vatandaşlarımızın katılımı noktasında, soğuk ve yağmur etkileyecek mi diye. Ancak Kayseri olunca, Kayseri'de yağmur yağacağını beklemelerine rağmen hemşehrilerimiz Cumhuriyet’in 102’nci yılında meydanı doldurdu. Biz de bir sürpriz hazırlamıştık. Jandarmamızın özellikle böyle bir gösteri yapacağını dünden biliyorduk. Bugün de çok güzel bir gösteri yaptılar. Ama her şeyden güzeli soğuğa rağmen, yağmur riskine rağmen, sabahın erken saatlerinde yağmur yağmasına rağmen Kayserililerin Cumhuriyetin 102’nci yılını kutlamak için burayı tıktım tıklım doldurmasıydı. En baştan itibaren her yer tıktım tıklımdı. İnanılmazdı. Halkımız, bayraklarla, dükkanlar, esnaflar, her yer coşkuluydu. Çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.