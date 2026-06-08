Vali Çiçek; “Start-up yarışması, inanıyorum ki birkaç yıl içerisinde Oscar gibi olacak”

StartUpMYO 2. Meslek Yüksekokulları Girişimcilik Yarışması Kapanış ve Ödül Töreni, Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programa, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, il protokolü ve öğrenciler katıldı.

360 projenin değerlendirildiği yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, il protokolü tarafından takdim edildi.

Burada konuşma yapan Vali Gökmen Çiçek; “Birincisine de katılmaktan çok büyük memnuniyet duyduğum Kayseri Üniversitemizin start-up yarışmasının ikincisinde sizlerle olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çok kıymetli bir iş ve özellikle inanıyorum ki birkaç yıl içerisinde Oscar gibi olacak. Baktığımızda birçok fikrin aslında en basit sandığımız fikirlerden birçok başarı hikayesinin çıktığını biliyoruz. Öyle değil mi? Çok basit sandığımız bir fikrin, 3 kişi kafede otururken kafa kafaya verip "böyle bir fikrim var" diyerek bir araya geldiklerinde, o basit sandığımız fikirden birçok başarı hikayesi yazılıyor. Bugün birçok dünyadaki başarı hikayesinin aslında temelinin böyle başladığını biliyoruz. Ben de bir şey inat eden, ısrar eden ve sonuna kadar mücadele edenin kazanmadığı bir hikaye görmedim. Dolayısıyla sizler de bu start-up yarışmasına katıldığınıza göre bir ısrar, bir inat ve bu konuda bir azim var ortada. İnşallah üçüncüsünün daha büyük bir coşkuyla yapılacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Bizim ortalama öğrencimiz Amerika'daki, İngiltere'deki, Fransa'daki öğrenciden daha az kabiliyetli değil. Artık Allah'a çok şükür teknik imkanlarımız da çok yerinde. Laboratuvarlarda son teknoloji ürünleri kullanılıyor. Devletimiz bu konuda ciddi destekler veriyor. Çok fazla teşvik mekanizması var. Mesela bugün sergiyi gezerken bazı kardeşlerimiz, maddi imkansızlıktan dolayı prototip üretemediklerinden bahsettiler. Halbuki Teknopark'tan gelen Tülin Hanım da dedi ki "Biz aslında prototip üretimi için 1,5 milyon liraya kadar destek veriyoruz." Yani bizim proje yapma, teknik bilgimizi ortaya koyma kadar imkanları araştırma perspektifine de sahip olmamız lazım. KOSGEB'den, kalkınma ajansından, teknoparklardan, hatta bakanlıklardan, hatta yabancı fonlardan dahi şu anda dijital dönüşümle alakalı, çevreyle alakalı, yeşil dönüşümle alakalı, iklimle alakalı sonsuz kaynaklar var değerli arkadaşlar. Lütfen önümüzdeki dönem için bunları değerlendirin. Gelecek sene yapacağımız Start-Up MYO'ya şimdiden hazırlanmaya başlayın. Karşınıza çıkacak sıkıntılarda aşamadığınız durumlarda hocalarımızla beraber çözemediğimiz problemlerde bizler her zaman emrinizdeyiz. Gerekli noktada gerekli desteği odalarımız kanalıyla, sivil toplum vasıtasıyla ve devletimiz üzerinden sağlamaya da hazırız. Yeter ki bugün ayakları yere basan, girdileri çıktıları belirlenmiş, fizibilitesi yapılmış maliyeti ve ortaya çıkaracağı faydası tespit edilmiş projeniz olsun. Ayakları yere basan doğru bir projenin bugün para bulamamasına imkan ve ihtimal yok” diye konuştu.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa ise “Proje yapabilme, proje geliştirebilme, üretme, ezbercilikten uzak kreatif yaklaşımlarla, inovatif yaklaşımlarla küresel rekabet ortamında yenilikler yapacak gençliğe ihtiyacımız var. Burada yapılanları bu bağlamda lütfen hafife almayalım. Ve sevgili gençler, kıymetli öğrencilerim, öz güveninizi her zaman söylüyorum. Öz eleştiriyle beraber kibirden ve enaniyetten uzak zirvede tutmalısınız. Öz güven son derece önemli. Korkak, titrek, ürkek, kendine güveni olmayan bir gençlikten fayda gelmez. O yüzden bizler burada eğitim alan, bu çatı altında öğrenim gören gençlik inşallah geleceğin sanayisini, üretimini daha da ileriye taşıyacak” açıklamasında bulundu.