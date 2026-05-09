Vali Çiçek, “Su sporları bu sene ana gündem maddemiz”

İncesu Su Sporları Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, su sporlarının bu sene ana maddeleri olduğunu belirterek, “Su sporları ile ilgili özellikle geçen seneden başlayan süreçle Kayseri’nin her yerinde Zamantı Irmağı üzerinde, Yamula’da her yerde Kayseri bu sene su sporları ile ilgili isminden söz ettirecek. Özvatan’da, Şahruh’ta, Tomarza’da, şimdi Develi’de yapılıyor. Dolayısıyla su sporları bu sene bizim ana gündem maddemiz” dedi.

İncesu Marina’da yapılan açılışa Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kurum müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, su sporlarının bu sene ana maddeleri olduğunu belirterek, “2029’a kadar gururla Spor Başkenti olduğumuzu her ortamda her yerde vurgulayacağız. Büyükşehir Belediyemize teşekkür edeceğiz. Aynı zamanda Spor Başkenti değiliz, Türk Dünyası Kültür Başkentiyiz. Bu gururun yaşanması şehrimiz adına çok önemli, bunu hep beraber başardık. Su sporları ile ilgili özellikle geçen seneden başlayan süreçle Kayseri’nin her yerinde Zamantı Irmağı üzerinde, Yamula’da her yerde Kayseri bu sene su sporları ile ilgili isminden söz ettirecek. Özvatan’da, Şahruh’ta, Tomarza’da, şimdi Develi’de yapılıyor. Dolayısıyla su sporları bu sene bizim ana gündem maddemiz” dedi.

AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise, “Türkiye’de şu anda belediye başkanlarının isimleri çok farklı şeylerle anılıyor. İyi yapan iyilik bulsun, kötü yapan da zaten devlet cezasını verir. Ama diyorum ki keşke tüm belediyeler, Kayseri’deki belediyelere emanet edilse. Allah’ın izniyle kuru söğütten düdük çıkarırlar. Özellikle İncesu Belediye Başkanımız olmayan yere havuz değil de deniz getirdi diye tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı da konuşmasında, “Allah’a şükür Kayserimizde her şeyimiz var. Su sporları da yapılıyor bundan sonraki dönemde ümit ediyoruz ki güzel eğitimlerle, doğru antrenörlerle bizim kano takımlarımız çıksın İncesu markasını daha yükseklere taşısın. Türkiye’de hatta uluslararası arenada dereceler alsın. İnşallah bunlarda olacaktır” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: PLAJ VOLEYBOLUNU DA BİZ HEDİYE EDELİM

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşmasında İncesu’ya plaj voleybolu hediye ettiklerini belirterek, “Burada tabi su sporları ile çalışma yapılacak gelmiş plaj voleyboluna takılmış, onu da biz hediye edelim. İncesu’muza yakışır, İncesu artık merkez olarak değil, merkezi kaydıran bir ilçe olarak kendinden söz ettiriyor. Organize Sanayimiz öylesine, sanayi ile ilgili diğer yapılacak olan yatırımlar ayrıca ama en önemlisi Kapadokya’nın giriş kapısı. O açıdan buradaki mozaikler mi dersiniz, değişik dini tesisler mi dersiniz, burada sivil mimari örnekleri ya da İpekyolu güzergahındaki hanları mı dersiniz saymakla bitmez” dedi.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de yaz boyunca gerçekleştirecekleri festivallerle ilgili olarak, “5-6-7 Haziran Kamp- Karavan festivali Anadolu’nun en büyük festivaliydi. Türkiye’nin en büyük festivali olma yolunda ilerliyoruz. 4-5 Temmuz Off Road yapacağız. Ağustos sonunda ise Dragon Festivali’ni gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İncesu Su Sporları Merkezi’nin açılışı dualarla gerçekleştirildi.