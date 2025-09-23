Vali Çiçek, 'Tatbikatı eleştirme sorumluluğumuza ve yapmış olduğumuz göreve ihanet olur'

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD öncülüğünde Kayseri merkezli, Yozgat ve Nevşehir illerini de etkileyen 6,4 büyüklüğünde deprem olacağı senaryosu ile 24 saat kesintisiz gerçek zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise yaptığı açıklamada tatbikatın önemini vurgulayarak, “Diyorlar ki sayın valim, siz tatbikatla uğraşacağınıza, yıkım olmasını engelleyecek binalar yapın. Kesinlikle kentsel dönüşümler büyük bir hızla devam ediyor. Bizim hala tahliye ettirdiğimiz binalar var ki, geçen haftadan tahliyelerimiz var. Belediyelerimiz kentsel dönüşümle ilgili, Kayseri'de özellikle gerçekten güzel işler yapıyor. Peki bütün bu güzel işleri yaparken bir tatbikat, olası bir tatbikatla can kaybı olabileceğini varsaymayalım mı? Bunu yapıyor olmamız ona engel mi? Buna hazır olmak zorundayız. Bu milli bir görev. Arkadaşlarımıza sabah tatbikat başlarken de söyledim. Hafife alma, eleştirme, olayı küçük görme sadece sorumluluğumuza ve yapmış olduğumuz göreve ve temsilimize ihanet olur. Çünkü biz kamu görevlisiyiz, vatandaş ve milletimiz için her an hazır olacağız. O yüzden bir senaryo var ortada ve biz ne eksik, ne fazla bunu göreceğiz. Şu gördüğümüz olayların hiçbirisi bir film çekmek derdinde falan değiliz. Ama o an böyle bir şeyle karşılaşma durumunda hem görevlilerimizi buna hazırlıyoruz, eksikliklerimizi görüyoruz. Havaalanı bölge lojistik deposu olarak alıyor olmamız çok önemli. Bu saatten itibaren Kayseri'den herhangi bir ile yardım giderken, deprem anı düştüğü andan itibaren havaalanında hazır eşyalarımız, tedarik malzemelerimizle uçağa yüklenmesi çok kısa bir süre alacak ve direkt oradan yüklenip hareket edecek” diye konuştu.