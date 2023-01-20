Vali Çiçek: 'Tatilinizi en iyi şekilde geçirmenizi diliyorum'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; 2022-2023 Eğitim-Öğretim 1. yarısının tamamlanması dolayısıyla yayımladığı mesajda öğrencilerden tatili en iyi şekilde geçirmelerini istedi.

Vali Gökmen Çiçek mesajında; "Merhaba sevgili çocuklar. Biliyorum, okuldan ayrıldığınız için hepiniz çok üzgünsünüz. Ama biraz da mutluluk var tabi, çünkü tatile çıkıyorsunuz. 15 gün boyunca tatil yapacaksınız. Tatilinizi gezerek, oynayarak, ailenizle zaman geçirerek en iyi şekilde geçirmenizi diliyorum. Öğretmenlerinizle birlikte sizleri yuvanızda bekliyor olacağız. Hepinize iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.