Vali Çiçek'ten 19 Mayıs Mesajı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Vali Gökmen Çiçek, şu ifadelere yer verdi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı bu anlamlı günün 107’nci yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içerisinde kutluyoruz. 19 Mayıs; milletimizin bağımsızlık yolunda attığı ilk adımın, inancın, azmin ve gençliğe duyulan güvenin simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlerimize armağan ettiği bu anlamlı gün; birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, geleceğe umutla bakmamıza vesile olan önemli bir mirastır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin; milli ve manevi değerlerine bağlı, çalışkan, üretken ve güçlü bireyler olarak ülkemizi daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; bütün vatandaşlarımızın, sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum.”