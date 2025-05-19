Vali Çiçek’ten 3’üncü yıl mesajı: “Kayseri bizi bağrına bastı”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 12 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri Valiliği görevine atandı. Resmi olarak 18 Mayıs 2022 tarihinde göreve başlayan Vali Çiçek 18 Mayıs 2025 tarihinde görev süresinin 3’üncü yılını doldurdu. Geçen üç yıllık sürede yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Çiçek: “Kayseri'deki üçüncü yılım doldu. Daha dün gelmişim gibi. Hatırlarsanız Kayseri'ye Afyonkarahisar'dan geldiğim gün, yine basın açıklamasında demiştim ki, “Ben buraya sadece vali olmaya değil, aynı zamanda Kayseri'nin evladı olmaya geldim. Beni sokakta göreceksiniz, beni halkın içerisinde göreceksiniz, beni vatandaşımızla iç içe göreceksiniz” demiştim. Üç yıl boyunca bunu uygulamaya çalıştım. Ama bu üç yıl Kayseri'de de, Türkiye'de de çok şey yaşandı. Bir kere asrın felaketini yaşadık hep beraber. Uzun bir süre afetle hep beraber meşgul olmak durumunda kaldık. Kayseri'de yaptığımız çalışmalarla turizm, gençlik spor, özellikle kadın kooperatifleri, uyuşturucuyla ilgili yaptığımız mücadelelerle bu üç yılı yoğun geçirdik. Ancak gençlerimizin önüne güzel bir gelecek sunmak adına da çok bir yoğun gayret göstermeye çalıştık. Yalnız benim Kayseri'yle ilgili gerçekten gelmeden önce de, Kayseri'nin milli dayanışmacı ruhu, özellikle memleketin sigortası olduğunu, başarılarını, girişimciliğini, cesaretini hep biliyordum. Bu üç yıl içerisinde bir şey daha gördüm. Kayseri çok vefalı bir şehir. Bizi bağrına bastı. Hakkım ve haddim olmayarak bazen çok fazla sevgi gösterdiklerini bile vatandaşlarımızın mahcubiyetle görüyorum, düşünüyorum da. Her yerde özellikle kendisine hizmet etmeye çalışan bürokratları bağrına basıyor. Ben bu anlamda Kayserililere minnettar olduğumu, ne kadar teşekkür etsem az olduğunu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.



MİLLETVEKİLİ ATAŞ: ‘MUHALEFET VEYA İKTİDAR MİLLETVEKİLİ HİÇBİR ZAMAN AYIRMADI’



AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da Vali Çiçek hakkında yaptığı açıklamada, görev süresi boyunca ayrım gözetmeksizin tüm milletvekilleriyle uyum içinde çalıştığını vurguladı. Milletvekili Ataş: “Bir iktidar milletvekili olmadan önce muhalefetiyle, iktidarıyla hep aynıydı benim fikrim. İlk gün ne söyledimse, Vali Bey bizlere muhalefet milletvekillerisiniz gibi davranmadı. Biz halkla ilgili, Kayseri'yle ilgili ne talepte bulunduysak veya neyi söylediysek bizimle oturdu, irdeledi ve gereğini yaptı. Muhalefet veya iktidar milletvekili hiçbir zaman ayırmadı, şimdi daha ayırmıyor. Ondan da başarıyı yakalıyor ve Kayseri'nin daha ileriye gitmesini sağlıyor. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Üç yıl doldu derken, daha hizmet edecektir memleketimize daha iyi noktalarda hizmetleri olacaktır. Kayseri'de hizmete devam edecektir diye düşünüyorum. Valimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.