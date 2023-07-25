Vali Çiçek'ten Başkan Büyükkılıç'a 'vefa' teşekkürü

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bir vefa örneği göstererek, müzeler şehir Kayseri’ye Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Veli Altınkaya Basın Müzesi’ni kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti. Vali Çiçek, “Bu müzenin ismini Veli Altınkaya vefa müzesi gibi algılıyorum. Burası tam bir vefa örneği. Büyükşehir Belediye Başkanımıza gösterdiği bu vefa dolayısıyla teşekkür ediyor, tebrik ediyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6 bin yıllık tarihi geçmişi olan, şehrin kimliğini yansıtan, tarihini ve kültürünü anlatan birbirinden önemli müzeleri hayata geçirirken, yaptığı bu anlamlı çalışmalar ile hem tebrik ediliyor, hem takdir hem de teşekkür almaya devam ediyor. Tarihi Kayseri Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti iş birliği ile Kayseri basın camiasının önde gelen isimlerinden biri olan merhum Veli Altınkaya’ya ithafen ‘Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Veli Altınkaya Basın Müzesi’ açılış törenine katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın tam bir vefa örneği sergilediğini vurguladı.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN BİR VEFA ÖRNEĞİ”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Veli Altınkaya Basın Müzesi’nin Büyükşehir Belediyesi’nin merhum gazeteci Altınkaya’ya bir vefa örneği olduğunun altını çizerek, “Bu müzenin ismini Veli Altınkaya vefa müzesi gibi algılıyorum. Burası tam bir vefa örneği. Duayen bir gazeteciyi, bu şehre hizmet etmiş, bu şehir için düşünmüş, yazmış bir kaleme Büyükşehir Belediyesi’nin gösterdiği bir vefası var. Yine Gazeteciler Cemiyeti’nin efsane başkan diye nitelendirdikleri başkana gösterdiği bir vefası var. Kısaca, basın emekçilerine Büyükşehir Belediyemizin, üniversitemizin, cemiyetimizin gösterdiği vefa var ortada. Daha görür görmez bu şehrin ne kadar vefalı olduğunu anladım, Kayseri’ye kaybettikleri ile beraber yaşayan bir şehir diyorum” diye konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYOR, TEBRİK EDİYORUM”

Veli Altınkaya Basın Müzesi projesi için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Vali Çiçek, “Kayseri, unutmayan, unutturmayan bir şehir. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımıza gösterdiği bu vefa dolayısıyla teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Kayseri basını güçlü bir il, birçok büyükşehir ile yarışır vaziyette. Basını güçlü bir vilayette basın müzesinin olmasını anlamlı buluyorum. Belediye başkanımızın bir sözü vardı, demişti ki ‘müzeler şehri olacak Kayseri’ ve muhteşem müzeler geliyor inşallah. Kayseri tam da müzeler şehri olacak, buna yürekten inanıyorum” ifadelerinde bulundu.

“BİRBİRİNE DÜŞKÜN, BİRBİRİNE TUTKUN BİR İLİZ”

Çiçek, Kayseri’nin birbirine tutkun bir il olduğunu da kaydederek, “Biz basın mensupları, belediyelerimiz, STK’larımız, valiliğimiz, bakanımız her yönüyle birbirini seven bir iliz, birbirine düşkün bir iliz, birbirine tutkun bir iliz. Kayseri’yi anlatmak, Kayseri’yi tanıtmak, Kayseri ile ilgili konuşmak bizim en büyük mutluluğumuz. Basın mensuplarımız ile beraber Kayseri’nin tanıtımını yapıp, Kayseri’nin güzelliklerini hep beraber tanıtacağız. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin diyor, teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu özel müzenin anlamlı ve önemli bir çalışma olduğunu belirterek, hem basın mensuplarına armağan hem de merhum Veli Altınkaya’ya vefa örneği olduğunu söylemişti.